माउंट एव्हरेस्टवरही पोचले 5 जी नेटवर्क

बीजिंग : एव्हरेस्ट शिखरावर 5 जी नेटवर्कचे बेस स्टेशन 6 हजार 500 मीटर उंचीवर असून, ते गुरुवारपासून कार्यान्वित झाले. एव्हेस्ट शिखरावरील अॅडव्हान्स बेस कॅम्पवर हे 5जी बेस स्टेशन आहे. बेस स्टेशनसह आणखी दोन स्टेशन 5 हजार 300 मीटर आणि 5 हजार 800 उंचीवर आहेत. यामुळे एव्हरेस्ट शिखरावर आता 5 जी नेटवर्क मिळू लागले आहे. या परिसरात 5 जी नेटवर्क उपलब्ध झाल्यामुळे गिर्यारोहकांना आता शिखरावर चढाई, वैज्ञानिक संशोधन, पर्यावरणाची देखभाल आणि हाय -डेफिनेशन लाईव्ह स्ट्रिमिंग आदी बाबी करणाना नेटवर्कचा अडथळा येणार नाही. काय आहे 5जी नेटवर्क?

5जी नेटवर्क 1 सेकंदात 20 गीगाबाइट एवढा डेटा ट्रान्सफर करू शकते. 3जी आणि 4जी च्या तुलनेत 5जी च्या मदतीने 20 पटीने जास्त डेटा डाउनलोड आणि ट्रान्सफर करता येणार आहे. ऍटोमॅटिक कंट्रोल

5जी च्या मदतीने स्वयंचलित कार एकमेकांशी चांगला ताळमेळ ठेवू शकतील. वाहतुकीसंदर्भातील माहिती, डायरेक्‍ट लोकेशन याची माहिती लाइव्ह मिळू शकेल. जसे की, शहरात मोर्चा निघाला तर ट्रॅफिक जॅमची समस्या निर्माण होते. 5जी च्या मदतीने ऍटोमॅटिक पद्धतीने सिग्नल कंट्रोल करता येणे शक्‍य होणार आहे. खर्चात मोठी बचत

5जी च्या मदतीने घरे "स्मार्ट' होतील. घरातील सिक्‍युरिटी सिस्टम, लाइट यांचा अतिवापर टाळता येणार आहे. यामुळे लाइटसाठी होणारा मोठा खर्च टाळता येणार आहे. स्वयंचलित कारचे "एआय'द्वारे नियंत्रण

आता कार चालविण्यास चालकाची मदत लागते. मात्र, 5जी मुळे ती गरज भासणार नाही. 5जी च्या मदतीने स्वयंचलित कार्सना कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) माध्यमातून नियंत्रित करता येणार आहे. आरोग्यासाठी फायदेशीर

5जी चा हेल्थ (आरोग्य) साठी मोठा उपयोग होणार आहे. आपण जर डॉक्‍टर असाल तर घरात बसूनच तुम्ही रुग्णावर उपचार, तपासणी करू शकाल. कदाचित देशाबाहेरील रुग्णाचे ऑपरेशनही करता येणे शक्‍य आहे. संकटाच्या काळात 5जी च्या मदतीने डॉक्‍टरांना बोलवणे शक्‍य होणार आहे.

