कोणत्याही मुलीला पटवणे, हे इतकं सहज सोपं नाही. कित्येक मुलांच्या नाकी नऊ येतात पण ते एका चांगल्या मुलीला पटवू शकत नाही पण सध्या एक ६७ आजोबा चांगलेच चर्चेत आले. त्यांनी चक्क एका तरुणीला पटविले आहे. सध्या हे प्रकरण सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरलयं

एका ६७ वर्षीय आजोबांनी एका तरुणीला आपली गर्लफ्रेंड बनवले आणि ते आता लग्न सुद्धा करणार आहे. पण तुम्हाला वाटेल हे कसं शक्य आहे, एवढ्या वयाच्या आजोबांनी तरुणीला कसे पटवले, चला तर जाणून घेऊया. (A 63 years old man in america has young girlfriend read their love story)

हे दोघे अमेरिकेतील जॉर्जियात राहतात. जेम्स पार्कर असं या आजोबाचं नाव आहे तर डेमिया विलियम्स असे तरुणीचे नाव आहे. हे दोघं एकमेकांना 2017 वर्षापासून ओळखतात. सोशल मीडियावर त्यांची ओळख झाली होती.

रिपोर्टनुसार डेमिलाने सोशल मीडियावर एक पोस्ट लिहीत आपल्याला ५० पेक्षा जास्त वयीच्या श्रीमंत व्यक्तीला डेट करायची इच्छा व्यक्त केली होती. जेव्हा जेम्सनी ही पोस्ट वाचली तेव्हा जेम्सनी तिला मेसेज केला आणि त्यांचे बोलणे सुरू झाले.

जेम्स हा रिटायर्ड असून घटस्फोटीत आहे. आता जेम्स आणि डेमिया लग्न करणार आहे. जेम्सने त्याच्या होणाऱ्या बायकोला एक अलिशान घर आणि लक्झरी गाडी दिली. जेम्स खुप ऊर्जात्मक आणि अॅक्टीव आहे. तो सतत डेमियाला आनंदीत ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतो. सध्या यांची लव्हस्टोरी चर्चेचा विषय ठरलीय.