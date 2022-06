१५ मुलांचा बाप; स्पर्म डोनरने लपवला आजार अन्...

जगभरात असे लोक आहे जे स्पर्म डोनेट करतात. मात्र सध्या ब्रिटनमधील एक स्पर्म डोनर चर्चेत आलाय. हा स्पर्म डोनर १५ मुलांचा बाप आहे मात्र या स्पर्म डोनरने एक धक्कादायक कृत्य केलंय ज्यामुळे हे प्रकरण न्यायलयात पोहचलंय. जेम्स मॅकडोगल असे या व्यक्तीचे नाव आहे. (Sperm Donor)

जेम्स मॅकडोगल त्याचे स्पर्म फक्त लेस्बियन महिलांनाच दान करतो. मात्र त्याने स्पर्म दान करताना एक धक्कादायक माहिती लपवली आहे. त्याला एक Fragile X Syndrome नावाचा आजार होता. ज्यामुळे त्याच्या स्पर्मद्वारे जन्माला आलेल्या मुलांना लर्निंग डिसॅबिलिटी होण्याचा धोका असतो. जेम्सनी सोशल मीडिया पेजेसवर याबाबत एक जाहिरात शेअर दिली होती मात्र यात त्याने आपल्या आजाराचा उल्लेख केला नव्हता. (A man who fathered 15 children after advertising his sperm on social media having an inheritable condition that causes learning disabilities.)

हे प्रकरण जेव्हा न्यायालयात पोहचले तेव्हा एका महिलेसोबत घटलेला प्रकार समोर आला. एका २५ वर्षीय तरुणीने जेम्सच्या स्पर्मपासून दोन मुलांना जन्म दिला होता. यातल्या एका मुलाला नीट बोलता येत नाही तर दुसऱ्याच्या मेंदूचा विकास झाला नाही. त्यामुळे न्यायालयानं जेम्सला स्पर्म दान करण्यास मनाई केली आहे. सध्या या प्रकरणावर तपास सुरू आहे