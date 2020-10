सात महिन्यानंतर पुन्हा सुरु होणार मक्का; 'उम्राह' यात्रेसाठी मशीद खुली

मक्का- सात महिन्यांच्या खंडानंतर उम्राह यात्रेसाठी मक्केतील ग्रँड मशीद रविवारी खुली करण्यात आली. यात्रेकरूंना मर्यादित प्रवेश दिला जात असून कोरोनामुळे निर्बंधांचे पालन करणे अनिवार्य आहे. ही यात्रा वर्षभर चालते. त्यासाठी जगभरातून हजारो यात्रेकरू येतात. घनाकृती काबामध्ये मास्क घातलेल्या यात्रेकरूंनी प्रवेश केला. सौदी अरेबियाचे हाज मंत्री महंमद बेंतेन यांनी सांगितले की, यात्रेचे काटेकोर आयोजन करण्यात आले असून विशिष्ट कालावधीत ती पार पडेल. काबाच्या पूर्वेकडील कोपऱ्यात असलेल्या पवित्र काळ्या दगडाला स्पर्श करण्यास मनाई असेल. यात्रेकरूंचा प्रत्येक गट बाहेर आल्यानंतर मशिदीचे निर्जंतुकीकरण केले जाईल. देशातील तसेच जगातील मुस्लिमांच्या आशा-आकांक्षांना प्रतिसाद म्हणून यात्रा सुरू करण्यात आली. यंदा हाज यात्रा पुढे ढकलण्यात आली होती. जुलैमध्ये ती सुरू करण्यात आली. त्यानंतर केवळ सुमारे दहा हजार यात्रेकरू सहभागी होऊ शकले. दरवर्षी हा आकडा 25 लाख असतो. काटेकोर निर्बंध - दररोज सहा हजार यात्रेकरूंना प्रवेश

- 20 किंवा 25 जणांचा गट केला जाणार

- प्रत्येक गटाबरोबर आरोग्य सेवक

- आणीबाणीसाठी वैद्यकीय पथक सज्ज

- 18 ऑक्टोबरपासून रोज 15 हजार जणांना प्रवेश

- हा आकडा किमान 40 हजारपर्यंत वाढविणार

- परदेशातील यात्रेकरूंना 1 नोव्हेंबरपासून प्रवेश

- त्यावेळी 60 हजाररपर्यंत संख्या वाढविणार

Web Title: after 7 months makka madina will start again for umrah tour