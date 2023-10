Nijjar killing: निज्जरच्या हत्येमागे चीन, भारत आणि पश्चिमी देशात भांडण लावण्याचा प्लॅन; पत्रकाराच्या आरोपाने खळबळ

नवी दिल्ली- चायनिज कम्युनिस्ट पार्टीचे एजेन्ट खलिस्तानी दहशतवादी हरदिप सिंग निज्जर याच्या हत्येमागे असल्याचा खळबळजनक आरोप मुक्त ब्लॉगर जेनिफर झेन्ग यांनी केला आहे. भारत आणि पश्चिम देशांमध्ये वितुष्ट निर्माण करण्यासाठी चीनने हा डाव खेळला असल्याचं त्या म्हणाल्या आहेत. त्यामुळे आता वेगळ्या चर्चेला तोंड फुटले आहे.

चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची ही रणनीती असून त्याअंतर्गतच हा कट रचण्यात आला होता, असं जेनिफर म्हणाल्या आहेत. जेनिफर यांचा जन्म चीनमधला असून त्या उजव्या विचारसरणीच्या कार्यकर्त्या आहेत. त्या पत्रकार असून सध्या अमेरिकेमध्ये राहत आहेत.(agents of the Chinese Communist Party CCP were involved in the killing Hardeep Singh Nijjar in Canada)

जेनिफर यांनी यासंदर्भातील एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. यामध्ये त्या म्हणाल्यात की, सध्या शीख धार्मिक नेत्याच्या हत्येबाबत धक्कादायक खुलासा झाला आहे.कॅनडामधील निज्जरच्या हत्येमागे चायनिज कम्युनिस्ट पार्टीचे एजेन्ट यांचा हात होता. त्यांनीच याचा कट रचला होता.

भारत आणि पश्चिमी देशांमध्ये कसा वाद निर्माण करता येईल, यासाठी चीन प्रयत्न करत आहे. यातूनच चीनने इग्निशन प्लॅन आखला आहे. चीनने एक अधिकारी अमेरिकेमध्ये पाठवला होता. याठिकाणी बैठक झाली आणि निज्जर याच्या हत्येचा प्लॅन रचण्यात आला. सीसीपी एजेन्टनी भारतीय पद्धतीची इंग्लिशही शिकून घेतली होती. १८ जून रोजी याच एजेन्टने निज्जरवर गोळ्या झाडल्या, असं जेनिफर म्हणाले.

हत्या केल्यानंतर त्यांनी निज्जरच्या कारमधील कॅमेऱ्याचे फुटेज मिटवून टाकले. गुन्ह्यानंतर त्यांनी घटनास्थळावरुन पलायन केले. आपली शस्त्र त्यांनी नष्ट केली, त्यानंतर त्यांनी विमानातून कॅनडा सोडले, असा आरोप जेनिफरने केला आहे. दरम्यान, निज्जरच्या हत्येनंतर भारत आणि कॅनडामधील संबंध ताणले गेले आहेत. निज्जरच्या हत्येमागे भारत असल्याचा आरोप कॅनडाते पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी (Latest Marathi News)