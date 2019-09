Video : चक्क अमेरिकन सैन्याने वाजवले भारताचे राष्ट्रगीत!

जॉईंट बेसल लेविस : आपल्या देशातून राष्ट्रगीताचे स्वर कानी पडल्यास आपला अभिमान उंचावतो... पण जन-गण-मनचे सूर जय अमेरिकेतून ऐकू आले तर? तर अभिमानाने आपली छाती 56 इंच उंचावेल.

अमेरिकेच्या सैन्यातील बँण्डने चक्क भारताचे राष्ट्रगीत अर्थात जन-गण-नम आपल्या बँण्डवर वाजवले आहे. युद्ध अभ्यासाचा सराव करत असताना अमेरिकेच्या बँण्ड पथकाने राष्ट्रगीत वाजवले. मॅककोर्डच्या जॉईंट बेस लेविस येथे युद्धसराव करत असताना आपल्या राष्ट्रगीताचे स्वर अमेरिकेतून ऐकू आले.

#WATCH USA: American Army band playing Indian National Anthem during the Exercise Yudh Abhyas 2019 at Joint Base Lewis, McChord. pic.twitter.com/J9weLpKD3X

— ANI (@ANI) September 19, 2019