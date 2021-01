कॅपिटॉलमध्ये उद्रेक का झाला?;कोरोनातील अपयश ट्रम्प यांचा हटवादीपणा

वॉशिंग्टन - अमेरिकेत बुधवारी जे काही घडले ते देशाच्या लोकशाहीला काळीमा फासणारे ठरले. उपाध्यक्ष माइक पेन्स यांनी अमेरिकी लोकशाहीतील काळा दिवस म्हणून जाहीर केले. गेल्यावर्षीच नवे अध्यक्ष म्हणून ज्यो बायडेन यांचे नाव निश्‍चित झाले. त्यांचा विजय निवडणुकीच्या दिवशीच म्हणजेच ३ नोव्हेंबर रोजी निश्‍चित झाला. १४ नोव्हेंबरला इलेक्टोरल कॉलेजच्यच्या मतदानानंतर हा विजय आणखी पक्का झाला. मात्र ६ जानेवारीला बायडेन यांच्या विजयाला घटनात्मक वैधता दिली जाणार होती. अमेरिकी संसंदेने बायडेन यांचा विजय जाहीर केला तव्हा ट्रम्प यांच्याकडे तो मान्य करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. परंतु बायडेन हेच अध्यक्ष होणार असतील, तर कॅपिटॉलमध्ये राडा का झाला. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही का डागाळली गेली. यावर एकच उत्तर आहे, ते म्हणजे ट्रम्प यांचा हटवादीपणा. इशारा समजला असता तर

३ नोव्हेंबरला मतदान झाले. अमेरिकी जनतेकडून इलेक्टर्सची निवड होते आणि हेच इलेक्टर्स अध्यक्षाची निवड करतात. त्यांचे एकूण ५३८ मते असतात. अध्यक्षपदासाठी २७० मतांची गरज भासते. ३ नोव्हेंबरच्या मतदानानंतर बायडेन यांना ३०६ आणि ट्रम्प यांना २३२ मते मिळाली. याचाच अर्थ ट्रम्प पराभूत झाले होते. मात्र त्यांनी निकाल मान्य नसल्याचे जाहीर केले. अर्थात सुरक्षा दलाने ट्रम्प यांच्या इशाऱ्याकडे पहावयास हवे होते.म्हणजे कालची घटना टळली असती. निवडणुकीअगोदर काय झाले

अध्यक्ष ट्रम्प हे रिपब्लिकनचे तर बायडेन डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार होते. कोरोना संसर्गाच्या काळातील ट्रम्प यांचे अपयश हे कोणापासून लपलेले नाही. ट्रम्प यांनी कोरोनाला कधी किरकोळ ताप तर कधी चिनी संसर्ग असल्याचे सांगितले. तीन लाखाहून अधिक नागरिक मृत्युमुखी पडले. लाखो बेरोजगार झाले. अर्थव्यवस्थेचा बोऱ्या वाजू लागला. श्‍वेतवर्णीयांना कुरवाळून ट्रम्प यांना निवडणूक जिंकायची होती. कारण फूट पाडल्याने कृष्णवर्णीय अगोदरच ट्रम्पपासून दूर गेले होते. बुधवारी काय होणार होते

बायडेन यांच्या विजयाला घटनात्मक वैधता दिली जाणार होती. संसंदेच्या दोन्ही सभागृहात इलेक्टर्सच्या मतांची मोजणी होणार होती. अमेरिकेत निवडणूक निकाला आव्हान देता येते. मात्र त्याचा निपटारा ६ जानेवारीपूर्वीच करणे गरजेचे आहे. हे सर्वकाही पार पडले. नंतर संसंद भरली. त्यांनी चार सदस्य निवडले. ते इलेक्ट्ररचे नाव घेऊन कोणी मत कोणाला दिले, हे सांगत होते. यात बायडेन यांचे पारडे जड होतेच. परिणामी ट्रम्प यांनी पराभव मान्य केला. अडचण काय झाली

ट्रम्प हे समर्थकांसमोर चिथावणीखोर भाषण करत होते. ते मतमोजणीत अडथळे आणू इच्छित होते. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास बायडेन यांच्या २० जानेवारीच्या शपथविधीचा मार्ग संसंदेने मोकळा करु नये, यासाठी ट्रम्प यांचा आटापिटा सुरू होता. आता काय

इलेक्ट्रोरल कॉलेज मतांची मोजणी पूर्ण झाली. बायडेन विजयी झाले. ते २० जानेवारीला शपथ घेतील.आता ट्रम्प यांना व्हाइट हाऊस सोडावे लागेल. यादरम्यान, रिपब्लिक पक्षाच्या खासदारांनी आक्षेप घेतल्यामुळे इलेक्टोरल कॉलेजच्या मतमोजणीत विलंब लागला. आता बायडेन २० तारखेला शपथ घेतील. संसंद त्यांच्या कॅबिनेट सदस्यांच्या नावाची तपासणी करुन त्यास मंजुरी देईल.

