भयंकर! स्फोटानंतर उद्ध्वस्त झालेल्या बैरुतचे सॅटेलाइट PHOTO व्हायरल

बैरुत - लेबनॉनची राजधानी बैरुतमध्ये मंगळवारी झालेला स्फोट हा एका लहानशा अणु बॉम्बच्या हल्ल्यासारखाच होता. यामुळे शहरातील अर्धा भाग बेचिराख झाल्याची परिस्थिती आहे. या स्फोटांन दहा किलोमीटर परिसरात मोठी हानी झाली आहे. रस्त्यावर मृतदेहांची अवस्था खूपच वाईट झाली होती. अनेक सुंदर इमारती जमिनदोस्त झाल्या आहेत. आधीचे फोटो पाहिले तर विश्वासही बसणार नाही अशी परिस्थिती दिसते.

बैरुत पोर्टजवळ असलेल्या इमारती, घरे आणि शॉपिंग मॉल्स उद्ध्वस्त झाले आहेत. या परिसरात जखमी झालेल्यांवर उपचार करणंही कठीण आहे. रस्त्यांवर खांब कोसळले आहेत. जवळची रुग्णालयांनाही स्फोटाचा हादरा बसला आहे. स्फोट अमोनियम नायट्रेटमुळे झाला असला तरी हा अपघात होता की घातपात याची माहिती समजू शकलेली नाही.

स्फोटांमध्ये जखमी झालेल्यांसाठी रुग्णालये कमी पडत आहेत. स्फोटामुळे बैरुतच्या चारी बाजुला भूकंपासारखा धक्का बसला. याची तीव्रता जवळपास 4.5 रिश्टर स्केल भूकंपा इतकी होती.

Before and after SkySat imagery shows the impact of yesterday’s explosion in Beirut.

Imagery captured on May 31, 2020 and today, August 5, 2020. pic.twitter.com/8zCLDOZn4w

— Planet (@planetlabs) August 5, 2020