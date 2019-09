Video : भारत पोहचला चंद्रावर अन् पाकचे लक्ष बेंबीवर....

इस्लामाबाद : पाकिस्तान सरकारने अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी बेली डान्सचे आयोजन केले होते. संबंधित व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, नेटिझन्सनी टीका केली आहे. पाकिस्तानमधील नागिरकांना खायला अन्न मिळत नाही अन् तुम्ही बेली डान्स घेताय, असे नेटिझन्स विचारच आहेत.

पाकिस्तानच्या सरहद चेम्बर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीद्वारे 4 ते 8 सप्टेंबरपर्यंत परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी बेली डान्सचा कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी झालेल्या बेली डान्सचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. व्हायरल झालेले व्हिडिओ सोशल मीडियावर ट्रोल होत आहेत. नेटिझन्स पाकिस्तान सरकारवर जोरदार करत आहेत. दुसरीकडे काही जण याचे समर्थनही करत आहेत.

