बुर्किना फासोतील दहशतवादी हल्ल्यात 31 महिलांसह 35 ठार 

वागडुगू (बुर्किना फासो) : बुर्किना फासामधील अरबिंदा शहरात बुधवारी सकाळी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 35 निरपराध नागरिक ठार आहे. यात 31 महिलांचा समावेश आहे. सुरक्षा दलांशी झालेल्या चकमकीत 80 दहशतवादी व आठ सैनिकही मारले गेल्याचे सांगण्यात आले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

बुर्किना फासोचे अध्यक्ष रोच मार्क काबोर यांनी या हल्ल्याची माहिती ट्विटरवरुन दिली आहे. नागरिकांच्या मृत्यूमुळे त्यांनी देशात देशात दोन दिवसांचा दुखवटा जाहीर केला आहे. देशातील सैन्याने दिलेल्या माहितीनुसार आज सकाळी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात सुरक्षा दलांचे आठ सैनिक मारले गेले. आजच्या हल्ल्यात ठार झालेल्या 35 नागरिकांमध्ये 31 महिलांचा समावेश आहे. हल्ला झाला त्या वेळी त्या ठिकाणी त्या काय करीत होत्या किंवा हल्ल्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात महिला कशा ठार झाल्या हे अद्याप समजलेले नाही.

Je salue l'engagement et la bravoure de nos Forces de Défense et de Sécurité à Arbinda et leur exprime le soutien de la Nation. pic.twitter.com/IvDfWgHhn9

— Roch KABORE (@rochkaborepf) December 24, 2019