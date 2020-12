कृष्णवर्णीय,अल्पसंख्य लशीसाठी अनुत्सुक;गरीबांचे प्रमाण श्रीमंताच्या तुलनेत कमीच 

लंडन - गेल्या वर्षभरातील जवळपास पहिले सहा महिने ‘कोरोना’ या शब्दाने आणि नंतरचे सहा महिने ‘कोरोनावरील लस’ या शब्दांनी व्यापले होते. या जीवघेण्या संसर्गापासून बचाव करण्यासाठी सर्व देश प्रतिबंधक लशीची चातकाप्रमाणे वाट पहात असतानाच ब्रिटनने आघाडी घेत लसीकरणाला सुरुवातही केली. मात्र, याच ब्रिटनमध्ये आता अल्पसंख्य समुदायातील किंवा अल्पउत्पन्न गटातील लोक लस टोचवून घेण्यास अनुत्सुक असल्याचे दिसून आले आहे. संसर्गाच्या काळात याच लोकांना सर्वाधिक फटका बसल्याने चिंता व्यक्त होते आहे. ब्रिटनमधील ‘रॉयल सोसायटी फॉर पब्लिक हेल्थ’ या संस्थेने याबाबत सर्वेक्षण करून प्राथमिक अहवाल सादर केला आहे. सर्वेक्षण केलेल्या एकूण व्यक्तींपैकी जवळपास ७५ टक्के जण डॉक्टरांच्या सल्ल्याने लस घेण्यास तयार आहेत. मात्र, यात वर्गीकरण केल्यास कृष्णवर्णीय, आशियाई आणि इतर अल्पसंख्य समुदायातील लोकांमध्ये लसीकरणास उत्सुक असलेल्यांचे प्रमाण साठ टक्क्यांहून कमी आहे. श्रीमंत वर्गाच्या तुलनेत लस घेण्याकडे अल्प उत्पन्न गटातील लोकांचा कल कमी आहे. सर्वेक्षणातील हे निष्कर्ष चिंता वाढविणारे असले तरीही आश्‍चर्यचकीत करणारे नाहीत, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. विविध प्रकारच्या लशी टोचवून घेण्याचे प्रमाण अल्पसंख्य गटांमध्ये कमीच असते, असे तज्ज्ञांनी सांगितले. जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा लस घेण्याची तयारी

७५ टक्के : सरासरी जनता

५७ टक्के : कृष्णवर्णीय, आशियाई आणि इतर अल्पसंख्य

७० टक्के : अल्प उत्पन्न असलेले

८४ टक्के : श्रीमंत वर्गातील लशीबाबतच्या अनुत्सुकतेची कारणे

- समाजात तळागाळात लशीचे महत्त्व पोहोचत नाही

- पूर्वीच्या वेदनादायी अनुभवांमुळे आरोग्य अधिकाऱ्यांबाबत अविश्‍वास

- सोशल मीडियावरील अफवा कृष्णवर्णीयांना संसर्गाचा धोका

ब्रिटनमध्ये आतापर्यंत १.३८ लाख जणांना लशीचा पहिला डोस देण्यात आला आहे. जनुकीय रचना, सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीमुळे असलेल्या राहणीमानाळे कृष्णवर्णीय आणि अल्पसंख्य वांशिक गटांमध्ये संसर्गाचा धोका अधिक असल्याचे एका अभ्यासाद्वारे दिसून आले आहे. असे असूनही त्यांना लसीकरणात प्राधान्य देण्याचे सरकारने कोठेही सांगितलेले नाही. कृष्णवर्णीयांकडे दुर्लक्षच होत असल्याचा अनुभव असल्याचा दावा काही सामाजिक संघटनांनी केला आहे. या समुदायांना लसीकरणासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठीही सरकारी अधिकारी फारसे प्रयत्न करत नसल्याचे या संघटनांचे म्हणणे आहे.

