Video : 'हा' ठरला जगातील सर्वात 'पॉवरफुल' सेल्फी!

ह्युस्टन : जगातील दोन बलाढ्य राष्ट्रांच्या प्रमुखांसोबत सेल्फी काढण्याचा योग आला तर? हा विचारच कल्पनांचे इमले बांधत दूरवर जातो. काल एक अशीच घटना आणि आज याचं लोण जगभर पसरलं. एका लहान मुलानं काढलेल्या सेल्फीची चर्चा आता जगभर सुरू आहे.

भारत आणि अमेरिका या देशांची आपली स्वत:ची ओळख आहे. भारत एक विकसनशील देश असून सध्या तो महासत्तेच्या दृष्टीने प्रवास करत आहे. तर अमेरिका हा महासत्ता बनलेला देश आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सध्या प्रभावी नेतृत्त्व म्हणून जगभरात चर्चा सुरू आहे. तर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वत:ची वेगळी ओळख बनविली आहे. या दोन देशांचे द्विपक्षीय संबंध आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चांगले होतेच, पण काल ह्युस्टनमध्ये झालेल्या 'हाऊडी, मोदी' या कार्यक्रमामुळे ते आणखी बळकट झाल्याचे सर्व जगाने पाहिले.

'हाऊडी मोदी' कार्यक्रमानिमित्त पंतप्रधान मोदी यांनी ह्युस्टनमधील एनआरजी स्टेडियम येथे उपस्थित असलेल्या आणि टेलिव्हिजनवरून पाहणाऱ्या, ऐकणाऱ्या करोडो चाहत्यांना आपल्या वक्तृत्वाने मंत्रमुग्ध केले. भाषण संपल्यानंतर जेव्हा मोदी आणि ट्रम्प स्टेजवरून बाहेर पडण्यासाठी निघाले, त्यावेळी तिथे उपस्थित असलेल्या एका साधारण 12-13 वर्षाच्या मुलाने थेट ट्रम्प यांनाच 'मी तुमच्यासोबत एक सेल्फी काढू शकतो का?' असा प्रश्न विचारला.

Memorable moments from #HowdyModi when PM @narendramodi and @POTUS interacted with a group of youngsters. pic.twitter.com/8FFIqCDt41

— PMO India (@PMOIndia) September 23, 2019