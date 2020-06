चिनी वस्तूंवर बहिष्कार कितपत शक्य? पहा ग्राफिक्स सविस्तर

नवी दिल्ली - चिनी उत्पादनांवर बंदी घालण्याची मागणी आणि आवाहन करणारे संदेश सध्या सोशल मीडियावर फिरत आहेत. कोरोना संसर्गावरून चीनकडे वळलेली संशयाची सुई आणि गेले महिनाभरापासून चिनी सैन्याच्या घुसखोरीमुळे प्रखर झालेली राष्ट्रभावना यामुळे चिनी वस्तू नकोतच, असे लोकांचे मत बनते आहे. मात्र बाजारपेठेतील परिस्थिती वास्तवाचे भान आणून देण्यास पुरेशी आहे.

