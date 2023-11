खलिस्तानी पन्नुने पुन्हा डिवचलं; वर्ल्डकप फायनलमधील घुसखोर तरुणाला जाहीर केलं मोठं बक्षीस!

नवी दिल्ली- अमेरिका आणि कॅनडातील खलिस्तानी संघटना शिख फॉर जस्टिसचा दहशतवादी गुरपतवंत सिंग पन्नू याच्या कुरापती सुरुच आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध वर्ल्डकपचा फायनल सामना सुरु असताना एक तरुण मैदानात घुसला होता. या ऑस्ट्रेलियन तरुणाला पन्नूने १० हजार डॉलर म्हणजे ८.३३ लाखांचे बक्षीस घोषित केले आहे. हिंदूस्तान टाईम्सने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

ऑस्ट्रेलियाच्या तरुणाने पॅलस्टाईनच्या समर्थनाचा टी-शर्ट घातला होता. त्याने सुरक्षारक्षा भेदत मैदानात प्रवेश केला होता. त्यामुळे काहीकाळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. जॉनसन नावाच्या तरुणाने पॅसेस्टाईनचा झेंडा फडकवण्याचा देखील प्रयत्न केला होता.

सुरक्षा रक्षकांनी या तरुणाला मैदानाबाहेर काढले आणि ताब्यात घेतले होते. (Canada Khalstani terrorist Gurpatwant Singh Pannun annouces reward for Australian who breached the security and entered the field during INDvAUS finals)

एएनआयने यासंदर्भात एक व्हिडिओ शेअर केला होता. व्हिडिओमध्ये जॉनसन म्हणतो की, 'माझं नाव जॉन आहे. मी ऑस्ट्रेलियाचा आहे. मी विराट कोहलीला भेटण्यासाठी आलो होतो आणि पॅलेस्टाईनचे समर्थन करतो.' जॉनसनने गाझा पट्टीमध्ये इस्राइली लष्कराने सुरु केलेल्या बॉम्बहल्ला थांबवण्साठी समर्थन करणारे टी-शर्ट घातले होते. त्याच्या टीशर्टवर फ्री-पॅलेस्टाईन असं लिहिलं होतं.

जॉनसन हा चिनी-फिलिपिन्स वंशांचा ऑस्ट्रेलियन नागरिक आहे. गाझा पट्टीमध्ये सुरु असलेल्या हिंसाचाराबाबत तो खिन्न होता. त्याच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, गुरपतवंत सिंग पन्नू याने याआधी अहमदाबादमधील मोदी स्टेडियम उडवून देण्याची धमकी दिली होती. १९ नोव्हेंबरला शिखांनी एअर इंडियाच्या विमानातून प्रवास करु नये, अशा सूचना दिल्या होत्या. (Latest Marathi News)