China Backs Pakistan: चीनने उचलली पाकिस्तानची तळी; भारतावरील गंभीर आरोपांना ठरवले खरे

बिजिंग- दोन पाकिस्तानी नागरिकांच्या हत्येसाठी पाकिस्तान सरकारने भारताला जबाबदार धरले होते. याप्रकरणात चीनने पाकिस्तानची तळी उचलली आहे. चीनने म्हटलंय की, विश्वसनीय पुरावे पाहता, पाकिस्तानने केलेले आरोप लक्ष्यात घेण्यासारखे आहेत. त्यामुळे चीन सरकारने पाकिस्तानला या मुद्द्यावरुन पाठिंबा दिल्याचं स्पष्ट आहे. (China Backs Pakistan Claims Against India Says Allegations Worth Our Attention)

चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने यावेळी भारतावर टीका केली आहे. भारत दहशतवादाविरोधात लढताना दुतोंडीपणा करत आहे. दहशतवाद हा मानवतेचा सामाईक शत्रू आहे. दहशतवादामधून कोणाचाही फायदा होणार नाही. उलट देश मागे जाईल. चीन कोणत्याही प्रकारच्या दहशतवादाविरोधात लढण्यासाठी कायम उभा आहे, असं म्हणत चीनने भारतावर निशाणा साधला.