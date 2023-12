लडाखबाबत चीनचं मोठं वक्तव्य; कलम 370 वरील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर ड्रॅगनची प्रतिक्रिया

नवी दिल्ली- भारताच्या सुप्रीम कोर्टाने जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय वैध ठरवला. त्यानंतर पाकिस्तान आणि आता चीनकडून प्रतिक्रिया आली आहे. चीनने आपला हेकेखोरपणा कायम ठेवला आहे. चीनने लडाखवर दावा सांगितला आहे. चीनने म्हटलंय की, जम्मू आणि काश्मीरच्या एकत्रिकरणाचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आम्ही मानत नाही.

चीनने याआधीही सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाच्या विरोधात प्रतिक्रिया दिली होती. जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा भारत आणि पाकिस्तानने चर्चेच्या माध्यमातून सोडवावा. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते माओ निंग म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने त्यांची भूमिका बदलणार नाही. (china claims ladakh is our territory after supreme court judgement on jammu kashmir)