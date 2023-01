California Shooting : अमेरिकेत चिनी नववर्षाच्या सेलिब्रेशनदरम्यान अंधाधुंद गोळीबर; 10 जण ठार

By

chinese lunar new year shooting in california : कॅलिफोर्निया (California) मध्ये चिनी नववर्षाच्या (Chinese New Year Event) कार्यक्रमादरम्यान गोळीबाराची घटना घडली आहे. या घटनेत 10 जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाले आहेत.

लॉस एंजेलिस टाइम्सने वृत्त दिले आहे की शनिवारी रात्री कॅलिफोर्नियाच्या मॉन्टेरी पार्कमध्ये हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात हजारो लोक सहभागी झाले होते. दरम्यान, रात्री 10 वाजता येथे अंदाधुंद गोळीबार झाला, ज्यामध्ये अनेक लोक मारले गेले.

याच्या आदल्या दिवशी हजारो लोक उत्सवात सहभागी झाले होते. या घटनेचा एक व्हिडिओही सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. व्हिडिओ फुटेजमध्ये घटनास्थळी आपत्कालीन कर्मचारी जखमींवर उपचार करताना आणि पोलिस रस्त्यावर गस्त घालताना दिसत आहेत.

घटनास्थळाजवळील एका रेस्टॉरंटच्या मालकाचा हवाला देऊन एलए टाईम्सने सांगितले की, त्याच्या रेस्टॉरंटमध्ये आश्रय घेतलेल्या लोकांनी या भागात मशीन गन असलेला एक माणूस असल्याचे त्याला सांगितले.

पाच दिवसांपूर्वीही झाला होता गोळीबार

याच्या पाच दिवसांपूर्वी कॅलिफोर्नियातील गोशेनमध्ये गोळीबार झाला होता . या घटनेत सहा महिन्यांच्या बाळासह सहा जणांचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी याला टार्गेट किलिंग म्हटले आहे. यात किमान दोन संशयित असून ही हिंसा नसून टार्गेट किलिंग असल्याचे टुलारे काउंटीचे शेरीफ माईक बॉउड्रीक्स यांनी सांगितले होते.

