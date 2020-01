Corona Virus : WHO कडून 'सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी' जाहीर

जिनेव्हा : कोरोना व्हायरसमुळे जागतिक आरोग्यविषयक आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कोरोना विषाणुमुळे चीनमध्ये आतापर्यंत 200 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे. याबाबत आढावा घेण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेची गुरुवारी बैठक झाली. त्यानंतरच सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणीचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.

कोरोना विषाणूच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी योग्य तो समन्वय साधण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय आरोग्य संघटनेने हा निर्णय घेतला आहे. "सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी जाहीर करण्याचं कारण केवळ चीनमध्ये काय घडतंय हे नाहीय, तर इतर देशामध्ये काय होतंय, हे आहे," असं जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक टेड्रोस एडहेनम यांनी म्हटलंय.

याबाबत टेड्रोस यांनी सांगितले की, आम्ही सर्वांनी एकत्र मिळून कोरोना विषाणूचा फैलाव रोखला पाहिजे. केवळ आम्ही सर्वजण एकत्र येऊन या संकटाचा सामना करू शकतो. टेड्रोस यांनी गेल्या आठवड्यात चीनचा दौरा केला होता. तसेच चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांची भेट घेतली होती. कोरोना विषाणूचा धोका वाढल्यानंतर प्रवास आणि व्यापारावर निर्बंध घालण्यासारखे उपाय योजण्यात आले आहेत. मात्र अशा उपायांची गरज नाही, असेही टेड्रोस यांनी सांगितले.

