'हम होंगे कामयाब' म्हणत आजपासून कोरोनावरील लसीच्या महापरिक्षणास सुरवात

लंडन (युनाइटेड किंगडम): जगभरात कहर घालत असलेल्या कोरोनाला हरवण्यासाठी सध्या सर्वच देशात कोरोनावर लस शोधण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु झाले आहे. ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने कोरोनावर एक प्रभावी लस शोधली असून त्या लसीचे जगातील सर्वात मोठ्या प्रमाणावर परीक्षण ब्रिटनमध्ये सुरू झाले आहे. ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने त्याला 'ChAdOx1nCov-19' हे नाव दिले आहे. जगातील सर्वात मोठी कोरोनावरील लसीची चाचणी ब्रिटनमधील 165 हॉस्पिटलमध्ये 5000 रुग्णांवर सलग एक महिना केली जाणार आहे. याच पद्धतीने पूर्ण युरोप व अमेरिकेत या लसीचे परीक्षण घेण्यात येणार आहे. ऑक्सफर्डच्या विषाणू परीक्षणचे प्राचार्य 'पीटर हॉर्बी' यांच्या मते हि जगातील सर्वात मोठी कोरोनाच्या लसीवरील चाचणी असणार आहे. हॉर्बी यांनी याआधी इबोलाच्या औषधाचे सुद्धा नेतृत्व केले आहे. ब्रिटनचे आरोग्य मंत्री मैट हॅनकॉक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या ऑक्सफर्ड विद्यापीठ आणि इंपिरियल कॉलेजमध्ये लस बनविण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरु आहे. ऑक्सफर्ड विद्यापीठाकडून बनविण्यात आलेल्या लसीचे आजपासून काही लोकांवर परीक्षण करण्यात येणार असून या गोष्टीचा हॅनकॉक यांना गर्व असल्याचे त्यांनी सांगितले. गुड न्यूज ... अवघ्या पाच सेकंदात होणार कोरोनाचे निदान या लसीचा कधी दिसून येईल परिणाम: प्रोफेसर हॉर्बी यांच्यामते जूनमध्ये या लसीचे परिणाम दिसायला सुरवात होईल. जर त्याआधी या लसीचे परिणाम यायला लागले तर संपूर्ण जगालाच याचा फायदा होईल. हॉर्बी यांच्यामते कोरोनाच्या बाबतीत कोणताही चमत्कार अपेक्षित नाही. सध्या इंग्लडमध्ये कोरोनावर 21 नवीन संशोधन सुरु असून त्यासाठी इंग्लडने 1.4 करोड पौंड इतका खर्च केला आहे. सध्या ऑक्सफर्ड विद्यापीठात 10 लाख लसी बनविण्याचे काम सुरु आहे. लसीचे युवांवर होणार परीक्षण: ऑक्सफर्ड विद्यपीठाकडून बनविण्यात आलेल्या लसीचे सुरवातीच्या टप्प्यात युवकांवर परीक्षण घेण्यात येणार असून त्यात यश मिळाल्यास त्याचा वापर इतर आयुर्मानाच्या रुग्णांवर प्रयोग करण्यात येणार आहे. ऑक्सफर्ड विद्यापीठाचे प्राध्यापक आड्रियान हील यांनी कोणत्याही परिस्थितीत सप्टेंबर 2020 पर्यंत 10 लाख लसी तयार करणार असल्याचे सांगितले आहे. त्या लसीची उपयोग क्षमता कळल्यास त्याचे उत्पादन वाढवता येणार आहे. सध्या पूर्ण जगात करोडो लसींची आवशक्यता असून तेव्हाच संपूर्ण जग कोरोनामुक्त होऊ शकेल. कोरोनाला पूर्णपणे हरविण्यासाठी लस हाच उपाय असून सोशल डिस्टंसिंगमुळे फक्त त्यापासून वाचता येऊ शकते. 70 पेक्षा जास्त कम्पन्यांमध्ये लस बनविण्याचे काम सुरु:

जेनर या औषधी संशोधन करणाऱ्या संस्थेच्या मते जगातील कोणत्याही विषाणूंवर लस तयार करण्यासाठी 12 ते 18 महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित असतो. जागतिक आरोग्य संघटनेने सुद्धा हेच मत व्यक्त केले आहे. सध्या संपूर्ण जगाचे लक्ष हे कोरोनाच्या लसीच्या परीक्षणावर असून जगातील 70 पेक्षा जास्त कपंनीमध्ये कोरोनाची लस शोधण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु आहे.

