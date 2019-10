Video : कबरीतून आवाज आला; हॅलो, मला बाहेर काढा...

लंडन : एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर दफन करण्यासाठी खड्डा खोदण्यात आला व मृतदेह खड्यामध्ये ठेवण्यात आला. खड्ड्यामधून अचानक आला, हॅलो येथे खूप अंधार आहे, मला बाहेर काढा.... शे ब्रॅडली यांचे निधन झाले होते. त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी त्यांना स्मशानभूमीत नेण्यात आले होते. ब्रॅडली यांच्यांवर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी खड्डा खोदण्यात आला होता. खड्ड्यातून आवाज येऊ लागला...

हॅलो,

मला येथून बाहेर काढा...

इथे फार अंधार आहे.

हॅलो...तुम्ही ऐकताय ना? ब्रॅडली यांचा आवाज होता. पण, त्यांनी हा आवाज मृत्यूपू्र्वी रेकॉर्डिंग करून ठेवला होता. मृत्यू झाल्यानंतर अंत्यसंस्कारावेळी ही क्लिप प्ले करावी, अशी ब्रॅडली यांची इच्छा होती. मात्र, ब्रॅडली यांचा आवाज ऐकल्यानंतर रडणारे नातेवाईक हसू लागले. नातेवाईक म्हणाले, ब्रॅडली हे फारच दिलखुलास होते. त्यांना लोकांची फिरकी घेणे फार आवडत होते. जाता-जाताही त्यांनी लोकांची फिरकी घेतली. दरम्यान, ब्रॅडली यांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

Web Title: Dead man has the last laugh as he leaves hilarious recorded message for mourners at his funeral