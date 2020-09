कोरोनावर डेक्सामेथासोन प्रभावी तर ऑक्सफर्डची ट्रायल थांबवणं हा वेक अप कॉल - WHO

जिनिव्हा - संपूर्ण जग सध्या कोरोना व्हायरसच्या विळख्यात सापडलं आहे. जगातील अनेक देशांमध्ये कोरोना लशीच्या शोधासाठी युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. अनेक लशींची मानवी चाचणी सुरु आहे. दरम्यान, जागतिक आरोग्य संघटनेनं गुरुवारी म्हटलं की, कोरोनाला रोखण्यासाठी आवश्यक अशा प्रोडक्टसाठी मदतीसाठी योगदान द्यावं असं आवाहन केलं आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेचा ACT-Accelerator programme आधीपासूनच व्हॅक्सिनच्या संशोधनासाठी काम करत आहे असं WHO चे संचालक टेड्रोस यांनी सांगितलं.

लशीच्या शोध लागला तरी क्लिनिकल ट्रायल्स, निर्मिती, परवाने आणि त्याचं वितरण याची यंत्रणा उभा करणं आणि ती वाढवण्याची आवश्यकता असल्याचं टेड्रोस यांनी म्हटलं. डेक्सामेथासोन कोरोना रुग्णांवर प्रभावी ठरत असल्याचं आणि त्यामुळे रुग्णांच्या मृत्यूचं प्रमाण तब्बल 20 टक्के कमी होत असल्याचं आधीच सिद्ध झालं असल्याची उल्लेख WHOने पुन्हा एकदा केला.

