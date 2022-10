Diwali : व्हाईट हाऊसमध्ये मोठ्या उत्साहात दिवाळी साजरी, See Video

देशभरात मोठ्या उत्साहात दिवाळी साजरी करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे यंदा अमेरिकेतही दिवाळीचा सण मोठ्या उत्साहात साजर करण्यात आला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन आणि फर्स्ट लेडी. डॉ जिल बायडेन यांनी शास­­­­कीय निवास्थान असलेल्या व्हाईट हाऊसमध्ये दिवाळी साजरी केली. या क्षणाचे काही फोटो व्हिडीओ व्हायरल झाले आहेत. (Diwali celebrations at the White House President Biden and the First Lady hosted dro95)

जो बायडेन आणि फर्स्ट लेडी डॉ. जिल बायडेन यांनी भारतीय-अमेरिकन नागरिकांसोबत आपले शासकीय निवासस्थान असलेल्या व्हाईट हाऊसमध्ये दिवाळी साजरी केली. यादरम्यान दोघेही दिवाळी समारंभात उपस्थित भारतीयांमध्ये पोहोचले आणि त्यांनी दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या. या कार्यक्रमाला अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरिसही उपस्थित होत्या. यादरम्यान नृत्याचेही सादरीकरणही करण्यात आले.

अंधारावर प्रकाशाचा विजय साजरा करु अशी प्रतिक्रिया कमला हॅरिस यांनी व्यक्त केली. अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपती कमला हॅरिस यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये दिवाळी साजरी करण्याच्या स्वागत समारंभात नागरिकांना संबोधित केले. त्या म्हणाल्या, आज रात्री जगभरातील एक अब्जाहून अधिक लोकांसह, आपण दिवा लावू आणि वाईटावर चांगल्याचा, अज्ञानावर ज्ञानाचा आणि अंधारावर प्रकाशाचा विजय साजरा करू.

हॅरिस यांच्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी समारंभाला संबोधित केले. बायडेन म्हणाले की, तुमचे यजमानपद भूषवण्याचा आम्हाला सन्मान वाटतो. व्हाईट हाऊसमध्ये होणारा अशा प्रकारचा हा पहिलाच दिवाळी उत्सव आहे. आपल्याकडे इतिहासात पूर्वीपेक्षा जास्त आशियाई-अमेरिकन आहेत. दिवाळीला अमेरिकन संस्कृतीचा भाग बनवल्याबद्दल आम्ही तुमचे आभारी आहोत असं म्हणत त्यांनी भारतीयांचे आणि भारतीय वंशाच्या नागरिकांचे आभार मानत त्यांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.