व्हाईट हाऊसच्या बाहेर गोळीबार; राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प सुरक्षित ठिकाणी

वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांचे निवासस्थान असलेल्या व्हाइट हाउस (White House) बाहेर गोळीबार झाला असून राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात आले आहे. गोळीबार झाला त्यावेळी डोनाल्ड ट्रम्प एका पत्रकार परिषदेत बोलत होते. त्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वतः या घटनेची माहिती पत्रकरांना दिली.

आता व्हाईट हाऊस बाहेरील परिस्थिती नियंत्रणात असून सिक्रेट सर्विसच्या अधिकाऱ्यांकडून तात्काळ कारवाई करण्यात आली आहे. सिक्रेट सर्विसच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गोळीबार करणाऱ्या व्यक्तीला गोळी लागली असून त्याला रुग्णालयात भरती करण्यात आले आहे. त्याने एकच गोळी चालवली असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

There was a shooting outside White House & seems to be very well under control. I would like to thank the Secret Service for doing their always quick & very effective work. Somebody has been taken to hospital. Seems the person was shot by Secret Service: US President Donald Trump pic.twitter.com/iJimpoB3Cs

डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, 'व्हाइट हाउसच्या बाहेर गोळीबार झाला असून आता परिस्थिति नियंत्रणात आहे. सिक्रेट सर्विसच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या तात्काळ कारवाईबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देत असल्याचेही डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. एका व्यक्तीला रुग्णालयात भरती करण्यात आले असून त्या व्यक्तिला सिक्रेट सर्विसच्या अधिकाऱ्यांकडून गोळी लागली असल्याची शक्यता आहे.

#WATCH US: Secret Service agents escorted President Donald Trump out of White House briefing room shortly after the start of a news conference.

After returning to the news conference, President Trump informed reporters that there was a shooting outside the White House. pic.twitter.com/msZou6buGP

— ANI (@ANI) August 10, 2020