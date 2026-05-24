जगासाठी सर्वात मोठी गुड न्यूज! इराण-अमेरिका कराराच्या उंबरठ्यावर; ट्रम्प यांची होर्मुझ सामुद्रधुनी व्यापारासाठी खुली करण्याची घोषणा

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मध्य पूर्वेत गेल्या तीन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाच्या समाप्तीकडे महत्त्वपूर्ण प्रगती झाल्याची माहिती दिली आहे. इराणसोबतच्या शांतता कराराच्या वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात पोहोचल्याचे सांगत ट्रम्प यांनी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा व्यापारासाठी खुली करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली..शनिवारी ट्रम्प यांनी आपल्या 'ट्रुथ सोशल' या प्लॅटफॉर्मवर ही माहिती दिली. त्यांनी म्हटले की, अमेरिका, इराण आणि इतर अनेक देशांमध्ये या करारावर सखोल चर्चा सुरू आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यासोबत झालेल्या दूरध्वनी संभाषणातही कराराच्या अंतिम मुद्द्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली. लवकरच या कराराची अधिकृत घोषणा केली जाईल, असेही ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले..प्रादेशिक नेत्यांचा सकारात्मक प्रतिसादया घोषणेपूर्वी ट्रम्प यांनी सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, कतार, पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्त, जॉर्डन आणि बहरीनच्या प्रमुख नेत्यांशी महत्त्वपूर्ण चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान इराण आणि पाकिस्तानकडून आलेल्या शांतता प्रस्तावांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. ट्रम्प यांनी या संवादांना अत्यंत फलदायी ठरल्याचे म्हटले.माध्यमांच्या वृत्तानुसार, आखाती देशांच्या नेत्यांनी ट्रम्प यांना इराणचा प्रस्ताव स्वीकारण्याचा सल्ला दिला. राष्ट्राध्यक्ष म्हणून ट्रम्प यांच्या वाटाघाटी कौशल्यामुळे निर्माण झालेल्या कोंडीतून मार्ग निघत असल्याचे मत अनेक नेत्यांनी व्यक्त केले. या प्रक्रियेत सर्व बाजूंनी सकारात्मक वातावरण दिसून येत आहे..US Iran Tanaav: अमेरिका-इराण तणाव वाढला; होर्मुझ सामुद्रधुनीतील टोल पद्धतीवर निर्बंधांचा इशारा...पाकिस्तान आणि कतारची महत्त्वाची मध्यस्थीया शांतता प्रक्रियेत पाकिस्तान आणि कतारने महत्त्वाची मध्यस्थी भूमिका बजावली आहे. पाकिस्तानचे फील्ड मार्शल असिम मुनीर आणि कतारी मध्यस्थ विशेषतः तेहरानमध्ये दाखल झाले होते. गेल्या २४ तासांत मुनीर यांनी अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी व्हान्स यांच्याशी किमान दोन वेळा दूरध्वनीवर चर्चा केली. या प्रयत्नांमुळे करार अंतिम टप्प्यात पोहोचल्याचे मानले जात आहे..अंतरिम करारातील प्रमुख मुद्देअंतरिम कराराच्या मसुद्यानुसार, युद्ध समाप्तीची अधिकृत घोषणा करण्यात येणार आहे. त्यानंतर इराणच्या अणुकार्यक्रमासंदर्भात पुढील दोन महिने चर्चा सुरू राहतील. या कालावधीत इराण होर्मुझ सामुद्रधुनी व्यापारासाठी खुली करेल, तर अमेरिका इराणी बंदरांवरील आर्थिक निर्बंध शिथिल करेल, अशी प्रमुख तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, इस्लामाबाद आणि तेहरानने वॉशिंग्टनला सुधारित प्रस्ताव सादर केला असून, अंतरिम कराराला लवकरच अंतिम स्वरूप मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी भारतात पत्रकारांशी बोलताना चर्चेत लक्षणीय प्रगती झाल्याचे सांगितले आणि महत्त्वपूर्ण घोषणा लवकरच होईल, असे सूचित केले..इराणची भूमिका आणि आश्वासनइराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बघाई यांनी या मसुद्याला "चौकट करार" असे संबोधले. सरकारी दूरचित्रवाणीवर बोलताना त्यांनी सांगितले की, युद्ध समाप्त करण्यासाठी आवश्यक असलेले मुख्य मुद्दे आणि इराणच्या हिताच्या बाबी या करारात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. पुढील ३० ते ६० दिवसांत तपशीलांवर अधिक सखोल चर्चा होऊन अंतिम करार निश्चित केला जाईल.इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली करण्यास तत्त्वतः तयारी दर्शवली आहे. मात्र, अणुविषयक मुद्द्यांवर सध्या प्राथमिक स्तरावर चर्चा होणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. लेबनॉनसह विविध आघाड्यांवरील संघर्ष थांबवणे आणि आर्थिक निर्बंध हटवणे, ही इराणची प्रमुख प्राधान्ये असल्याचे त्यांनी नमूद केले..Hormuz Crisis: होर्मुझ बंद तर जग ठप्प! कच्च्या तेलाचे दर २०० डॉलरवर जाण्याची भीती, जागतिक मंदीचे संकट गडद.