Donald Trump : 'लवकरच बदला घेणार...' डोनाल्ड ट्रम्प यांना मारण्यासाठी क्रूझ क्षेपणास्त्र वापरणार, इराणची धमकी

Donald Trump : अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना ठार मारण्यासाठी इराणचा कमांडर अमीराली हाजीजादेह यांनी अमेरिकेला 1,650 किमी क्षमता असलेले क्रूझ क्षेपणास्त्र विकसित केले असल्याची धमकी दिली आहे.

लवकरच तो कमांडरच्या हत्येचा बदला घेईल. इराणच्या कमांडरच्या धमकीनंतर रशिया युक्रेन युद्धात इराणच्या ड्रोनच्या मदतीने कीवमध्ये सातत्याने बॉम्बफेक करत असल्याने अमेरिकेसह पाश्चात्य देशांची चिंता वाढली आहे. (Looking to kill Donald Trump: Top commander after Iran develops 1,650-km range cruise missile)

इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड्स एरोस्पेस फोर्सचे प्रमुख अमिराली हाजीजादेह म्हणाले की, ''ते सर्वोच्च इराणी कमांडरच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी तयार आहेत.'' सरकारी टीव्ही वाहिनीशी बोलताना ते म्हणाले की, ''आम्हाला अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना मारायचे आहे.''

हाजीजादेह म्हणाले, "आमचे 1,650 किमी पल्ल्याचे क्रूझ क्षेपणास्त्र इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराणच्या क्षेपणास्त्र शस्त्रागारात जोडले गेले आहे."

हाजीजादेह यांनी एका दूरचित्रवाणी मुलाखतीत सांगितले की, "ईश्वराची इच्छा आहे, आम्ही ट्रम्पला ठार करू. माजी परराष्ट्र सचिव माईक पोम्पीओ आणि ज्या लष्करी कमांडरांनी सुलेमानी यांना ठार मारण्याचा आदेश दिला त्यांना ठार मारले पाहिजे."

इराणच्या नेत्यांनी अनेकदा सुलेमानीचा बदला घेण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची शपथ घेतली आहे.

युनायटेड स्टेट्सचा विरोध आणि युरोपीय देशांच्या चिंतेमुळे इराणने आपला क्षेपणास्त्र कार्यक्रम, विशेषतः बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा विस्तार केला आहे. युक्रेनमधील युद्धापूर्वी इराणने मॉस्कोला ड्रोन पुरवल्याचे म्हटले आहे.

रशियाने पॉवर स्टेशन आणि नागरी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करण्यासाठी ड्रोनचा वापर केला आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये पेंटागॉनने म्हटले होते की इराणने हायपरसॉनिक बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र विकसित केले आहे.