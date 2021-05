फेसबुक-ट्विटवर बॅन; व्यक्त होण्यासाठी ट्रम्प यांनी शोधली आयडिया

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांना फेसबुक (Facebook) आणि ट्विटर (Twitter ) वापरण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. 2021 वर्षाच्या सुरुवातीलाच फेसबुक आणि ट्विटरनं हा निर्णय घेतला होता. सहा जानेवारी 2021 रोजी कॅपिटॉल येथे झालेल्या भीषण दंगलीत लोकांना हिंसाचारासाठी प्रोत्साहन दिल्याबद्दल ट्रम्प यांचे फेसबुक खाते चार महिन्यांपूर्वी तात्पुरते बंद करण्यात आले होते. बुधवारी फेसबुकच्या ‘ओव्हरसाइट बोर्डाच्या’ बैठकीत ट्रम्प (Donald Trump) यांचं खातं आणखी काही दिवस बंद (suspend) ठेवण्याचा निर्णय मतदानाअंती कायम ठेवला. ट्विटरनंतर फेसबुकही बंद झाल्यामुळे ट्रम्प यांनी आपली मतं व्यक्त करण्यासाठी स्वत:चा वेगळा प्लॅटफॉर्म (own platform ) तयार केला आहे. (Donald Trump returns to social media with his own platform after being banned from Facebook and Twitter)

माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प फेसबुक आणि ट्विटरसमोर शरणागती पत्कारण्यास तयार नाहीत. आपलं मत लोकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी त्यांनी नवीन वेबसाइट काढत शक्कल लढवली आहे. ट्रम्प यांचे समर्थक त्यांचं मतं फेसबुक किंवा ट्विटरवर पोस्ट करु शकतात. डोनाल्ड ट्रम्प यांची एक वेसबाईट आहे. यामध्ये From the Desk of Donald J. Trump असं वेगळं सेक्शन तयार करण्यात आलं आहे. यामध्ये डोनाल्ड ट्रम्प कार्यकर्त्यांसाठी आपलं मत व्यक्त करतील.

20 जानेवारी 2021 पासून डोनाल्ड ट्रम्प कोणत्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कार्यरत दिसले नाहीत. किंवा सार्वजनीक कार्यक्रमातही दिसले नाहीत. मात्र, आता त्यांनी व्यक्त होण्यासाठी नवीन मार्ग अवलंबला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सल्लागार जेसन मिलर म्हणाले की, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पोस्टचं हे कलेक्शन सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म सारखं नसेल. ट्रम्प याबाबत वेगळा विचार करत आहेत. जेसन यांनी एकप्रकारे ट्रम्प भविष्यात स्वत:चं वेगळं सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म उघडणार असल्याचं सांगितलं.