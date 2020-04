अरे देवा : कोरोनाची पहिली लस दिलेल्या महिलेचा मृत्यू? जाणून घ्या वास्तव

लंडन Coronavirus : कोरोनाच्या लसीची पहिली चाचणी घेतलेल्या लिसा ग्रॅनाटो या महिलेचा रविवारी मृत्यू झाल्याची बातमी रविवारी वाऱ्या सारखी पसरली. केवळ ब्रिटनच नव्हे तर, जगभरात सोशल मीडियावर ही बातमी शेअर झाली आणि कोरोनाची लस तयार करण्याच्या प्रयत्नांना अपयश आल्याचं जाहीर करण्यात आलं. यामुळं अनेकांच्या पदरी निराशा आली. पण, ही बातमी तुम्हाला दिलासा देणारी आहे. संबंधित संशोधक महिला जिवंत असल्याचं स्पष्ट झालं. विशेष म्हणजे, तिनं स्वतः आपण जिवंत असल्याचं जगाला दाखवून दिलंय.

लिसा ग्रॅनाटोला गुरुवारी (ता. 23) कोरोनावरची पहिली लस देण्यात आली होती. कोरोनाची लस देण्यात आलेली ती जगातील पहिली व्यक्ती आहे. तिला लस देतानाची व्हिडिओदेखील व्हायरल झाला होता. मुळात या लसीमुळं लिसाची संपूर्ण जगाला ओळख झाली. मुळात लिसा स्वतः संशोधक आहे. पूर्वसंमतीने लिसाला ही लस देण्यात आली होती. पण, रविवारी काय वेगळच घडलं. लस दिल्यानंतर पाच तासांनी तिला त्रास सुरू झाला आणि ती अत्यवस्थ झाल्या. त्यांच्यावर उपचार सुरू असताना त्यांचे निधन झाले, अशा आशयाचे वृत्त एका इंग्रजी वृत्तवाहिनीने दाखवले आणि जगभरात या लसीच्या परिणामाकडं डोळे लावून बसलेल्यांच्या पदरी निराशा आली. अगदी तिच्या शवविच्छेदन अहवालानंतर तिचा मृत्यू नेमका कसा झाला, नेमकी कोणती अडचण निर्माण झाली, याची शोध लागेल असे संशोधकांनी सांगितल्याचं त्या वृत्तात म्हटलं होतं.

....and here is Dr Elisa Granato in person. Alive and well pic.twitter.com/Csw1WqmBQa

— Fergus Walsh (@BBCFergusWalsh) April 26, 2020