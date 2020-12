पिरॅमिडसमोर फोटोशूट करणे मॉडेलला पडले महागात; फोटोग्राफरला अटक

कैरो- इजिप्तच्या प्राचीन पिरॅमिडसमोर फोटो काढणे एका मॉडेलला आणि फोटोग्राफरला चांगलेच महागात पडले आहे. याप्रकरणी फोटोग्राफरला अटक करण्यात आली आहे. फोटोग्राफरने राजधानी कैरोच्या बाहेर असणाऱ्या पिरॅमिडच्या समोर प्राचीन इजिप्तमध्ये घातल्या जाणाऱ्या कपड्यांमध्ये एका मॉडेलचे फोटोशूट केले. या प्रकरणी मॉडेल सलमा अल-शिमीला अटक करण्यात आल्याची अफवा पसरली होती. पण पोलिसांनी सलमाला अटक केली नसल्याचा खुलासा केला आहे.

डेली मेलने दिलेल्या माहितीनुसार, मॉडल सलमा अल-शिमीने अर्धनग्न अवस्थेत प्राचीन काळातील राजा फेरो यांच्या कालखंडात घातले जाणारे कपडे घालून फोटो काढले होते. यावर आक्षेप घेत फोटोग्राफरला अटक करण्यात आली. तसेच हे प्रकरण कोर्टामध्ये गेले आहे. मॉडल सलमाने आपल्या इंस्टाग्रामवर प्राचीन मिस्रचे कपडे घातलेले फोटो टाकले होते. हे फोटो मिस्रच्या एका 4700 वर्ष जून्या पिरॅमिडसमोर काढण्यात आले होते. farmer protest live update: शेतकऱ्यांकडून स्वाभिमानी वर्तन; सरकारने दिलेले जेवण... सोशल मीडियावर हे फोटो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले. अशा फोटोंमुळे प्राचीन मिस्र संस्कृतीचे नुकसान झाले आहे आणि सरकारच्या नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे, असं म्हणत अनेकांनी आक्षेप नोंदवला. त्यानंतर मॉडेलला अटक करण्यात आल्याची अफवा पसरली होती. प्राचीन पिरॅमिडसमोर अर्धनग्न अवस्थेत फोटो काढल्याने अनेकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या. त्यामुळे अनेक लोक भडकले होते. पोलिस याप्रकरणी अधिक चौकशी करत आहे. फोटोग्राफरला फोटो काढण्यासाठी कोणत्या कर्मचाऱ्याने परवानगी दिली याचा शोध घेतला जात आहे.

इजिप्तच्या माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार वाद वाढू लागल्यानंतर मॉडेल सलमाने आपल्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरुन फोटो डिलिट केले आहेत. गेल्या काही काळात इजिप्तच्या न्यायालयाने आक्षेपार्ह फोटो सोशल मीडियावर शेअर केल्याप्रकरणी अनेकांना तुरुंगात पाठवले आहे. याआधी 2018 मध्ये एका जोडप्याने नग्न अवस्थेत पिरॅमिडसमोर फोटो काढले होते. त्यानंतर देशभरात संतापाची लाट पसरली होती. याप्रकरणात एकाला अटक करण्यात आली होती.



