जर्मनीत गोळीबार; 8 जणांचा मृत्यू

बर्लिन : जर्मनीतील दोन बारमध्ये गोळीबार करण्यात आला. यामध्ये 8 जणांचा मृत्यू झाला असून, अनेकजण जखमी झाले आहेत. ही घटना काल (बुधवार) रात्री दहाच्या सुमारास घडली.

शिशा बार हे हनाऊ फ्रॅंकफर्टपासून सुमारे 25 किमी अंतरावर आहे. गोळीबारानंतर हल्लेखोर पसार झाले आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे. पोलिस अधिकारी हेलिकॉप्टरच्या सहाय्याने दोन्ही भागातील सुरक्षेचे निरीक्षण करत असून, पुढील तपास सुरु आहे.

#UPDATE Eight people were killed on Wednesday in two shooting incidents in a German city near Frankfurt and special forces were chasing the gunmen who fled in a car, police said: Reuters (Pic source: Reuters) pic.twitter.com/sbkBjbalaa

— ANI (@ANI) February 20, 2020