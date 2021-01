'जो बोलता है, वो बिकता है'; एलॉन मस्कनी असं काही म्हटलं की कंपनीचं नशीब फळफळलं

नवी दिल्ली : 'बड्डे लोगों की बड्डी-बड्डी बातें' असं म्हणतात ते काही उगीच नाही. जगातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती म्हणून एलॉन मस्कला ओळखलं जातं. जगातील सर्वांत मोठी इलेक्ट्रीक वाहन कंपनीचा मस्क हा मालक आहे. शिवाय नानाविध कारणांनी एलॉन सतत चर्चेत असतो. त्याचं साधं एक ट्विटसुद्धा भल्याभल्याचं आयुष्य बदलवून टाकणारं ठरतं. त्यांच्या ट्विटच्या माध्यमातून व्यक्त होणारा शब्द हा 'परिसशब्द' ठरतो.

Bought a hand knit wool Marvin the Martian helm for my dog