अजबच! खरबूजच्या तुकड्यांमधूनही म्युझिकची निर्मिती; व्हिडीओ सोशल मिडीयावर तुफान व्हायरल

पुणे : जगामध्ये आपल्या आजूबाजूला अनेकजण आहेत. त्यातील काहीजणांकडे वेगवेगळे कलागुण आहे. त्यामुळे जो तो व्यक्ती कधी ना कधी प्रसिद्ध होतोच. तसे लोक फार क्वचितच असतात. तसेच आपल्या अनेकांना संगीत आवडत असेलच बरोबर ना, आणि संगीत ऐकायला कोणाला आवडणार नाही. असे बोटांवर मोजणारे व्यक्ती असतील. परंतु आपण वाद्य वाद्यांऐवजी फळांकडून संगीताचा आवाज कधी ऐकला आहे काय? आपले उत्तर असेल हे कसे काय घडू शकते. पण हे अगदी खरं आहे. सध्या एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये एक व्यक्ती खरबूज आणि किवी वापरुन इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाजवित आहे आणि हे अनेकांना पाहताना नवीन वाटत आहे. तसेच त्या व्हिडिओचे कौतुक ही केलं जात आहे.

