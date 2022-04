G-7 बैठकीबाबतची बातमी खोटी; जर्मनी म्हणते, भारताला निमंत्रण पाठवू

जी-७ बैठकीसाठी भारताला पाहुणे म्हणून आमंत्रित न करण्याचे वृत्त जर्मनीने फेटाळून लावले आहे. बर्लिनकडून भारताला शिखर परिषदेचे निमंत्रण न देण्यासाठी चर्चा सुरू असल्याची बातमी चुकीची असल्याचे जर्मनीकडून सांगण्यात आले आहे. जर्मनीने भारताला जी-७ चा पाहुणे म्हणून आमंत्रित करण्याचा विचार करीत असल्याची माहिती दिली आहे. तसेच भारताला लवकरच औपचारिक निमंत्रण दिले जाऊ शकते. (Germany said We will send an invitation to India)

जी-७ शिखर परिषद २६ ते २८ जूनपर्यंत जर्मनीमध्ये होणार आहे. शिखर परिषदेसाठी भारताव्यतिरिक्त सेनेगल, दक्षिण आफ्रिका, इंडोनेशिया यांनाही आमंत्रित केले जाऊ शकते. यंदा जर्मनी या संमेलनाचे अध्यक्षपद भूषवणार आहे. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यावरही शिखर परिषदेत चर्चा होणार आहे. अशा परिस्थितीत यावेळची जी-७ शिखर परिषद खूप महत्त्वाची आहे.

जर्मनी जी-७ बैठकीत भारताला पाहुणे म्हणून आमंत्रित न करण्याचा विचार करीत आहे. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यावर भारताने केलेली टीका पाहता जर्मनी यावर विचार करीत असल्याचा दावा ब्लूमबर्गच्या अहवालात करण्यात आला होता. या अहवालावर भारताकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र, जर्मनीनेच तो फेटाळला आहे.

भारताच्या निर्णयावर युरोपीय देशांचा आक्षेप

रशियाचा युक्रेनवरील हल्ल्याबाबत भारताने तटस्थता राखली आहे. हा प्रश्न शांततेने सोडवण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय रशियाला मानवाधिकार परिषदेतून बाहेर ठेवण्याच्या प्रस्तावावरही भारताने संयुक्त राष्ट्रात मतदानापासून स्वतःला दूर ठेवले होते. भारतानेही रशियाकडून तेल खरेदी करण्याची तयारी दर्शवली आहे. या निर्णयावर अमेरिका आणि युरोपीय देशांनी आक्षेप घेतला होता. मात्र, भारताने त्याला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे.