France PM Gabriel Attal: गॅब्रिएल अटल ठरले फ्रान्सचे सर्वात तरुण आणि पहिले गे पंतप्रधान

नवी दिल्ली- फ्रान्सचे अध्यक्ष इम्युनियल मॅक्रोन यांनी ३४ वर्षीय गॅब्रियल अटल यांची नवे पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती केली आहे. गॅब्रियल अटल हे मॅक्रोन यांच्या सरकारमध्ये शिक्षण मंत्री होते. आता त्यांची वर्णी पंतप्रधान म्हणून लागली आहे. रॉयटर्सने वृत्तसंस्थेने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.(Gabriel Attal will be France youngest prime minister and the first to be openly gay )

ओपीनियन पोलमध्ये फ्रान्सचे अध्यक्ष इम्युनियल मॅक्रोन यांची यावेळची निवडणूक जिंकणे कठीण असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. कट्टर उजव्या विचारसरणीचे नेते मरिन ले पेन यांचा पक्ष आठ ते दहा टक्के अधिक मतदान मिळवण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे मॅक्रोन मोठे निर्णय घेताना दिसत आहेत.