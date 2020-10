ग्रेटाची अमेरिकन नागरिकांना साद; म्हणाली पर्यावरणासाठी बायडेन यांना द्या साथ

स्टॉकहोम : अमेरिकेची निवडणूक ही अनेक अंगाने महत्वपूर्ण असते. निव्वळ अमेरिकेवर नव्हे तर या निवडणुकीचे जगावर परिणाम होतात. अमेरिकेच्या निवडणुकीचे पर्यावरणीय चळवळीवरही महत्वपूर्ण परिणाम होतात. आणि म्हणूनच अलिकडेच जागतिक पातळीवर पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी म्हणून लढणारी अशी कार्यकर्ती म्हणून जिचा नावलौकिक झाला त्या ग्रेटा थनबर्गने आता अमेरिकेच्या मतदारांना एक आवाहन केलं आहे. स्विडीश पर्यावरण प्रचारक ग्रेटा थनपर्गने शनिवारी अमेरिकेच्या मतदारांना एक आवाहन केलं आहे. तिने म्हटलंय की या निवडणुकीत जो बायडेन यांना मत द्या आणि त्यांना निवडून आणा.

I never engage in party politics. But the upcoming US elections is above and beyond all that.

From a climate perspective it’s very far from enough and many of you of course supported other candidates. But, I mean…you know…damn!

Just get organized and get everyone to vote #Biden https://t.co/gFttFBZK5O

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 10, 2020