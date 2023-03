नॅशविल : परवानाधारक बंदुकधाऱ्यांचा प्रश्न अमेरिकेत ऐरणीवर आला आहे. कारण गेल्याकाही वर्षात अशा लोकांकडून बछुट गोळीबारांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. यामध्ये आणखी एका घटनेची भर पडली आहे. अमेरिकेतील एका खासगी शाळेमध्ये गोळीबार झाला असून यामध्ये तीन चिमुकल्यांचा मृत्यू झाला आहे. (Gun fire at a private school in USA Death of three students)

एएनआयच्या माहितीनुसार, अमेरिकेतील तेनेसी प्रांतातील नॅशविल येथील एका खासगी कॉन्व्हेंट स्कूलमध्ये गोळीबाराची घटना घडली आहे. सोमवारी सकाळी एका माथेफिरुनं हा गोळीबार केला. या गोळीबारात तीन चिमुकल्यांना आपला जीव गमवावा लागला.

हे ही वाचा : नोकरदार असाल तर रोखीनंच घ्या कार

दरम्यान, या घटनेमुळं अमेरिका पुन्हा एका हादरली आहे. पण यामध्ये संशयीत आरोपीचा देखील मृत्यू झाल्याचं समोर आलं आहे. रॉयटर्सनं स्थानिक बातमीदारांच्या हवाल्यानं हे वृत्त दिलं आहे.