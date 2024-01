राम मंदिर म्हणजे मुस्लिमांवरील 'ब्लू स्टार ऑपरेशन'; खलिस्तानी पन्नूची पुन्हा भारताला धमकी

नवी दिल्ली- खलिस्तानी अतिरेकी गुरुपतवत सिंग पन्नू याने पुन्हा एकदा विष ओकलं आहे. २२ तारखेला राम लल्लाची प्राण प्रतिष्ठापणा होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर त्याने एक व्हिडिओ पोस्ट करत मुस्लिम समाजाला भडकवण्याचा प्रयत्न केला आहे. राम मंदिर तयार होणे म्हणजे मुस्लिमांवर ब्लु स्टार ऑपरेशन करण्यासारखं आहे, असं तो म्हणाला आहे. (gurpatwant singh pannun news threaten india on ram mandir said this is blue star on muslims )

पन्नूने राम मंदिर उद्धाटन सोहळ्याला विरोध करण्याचे आव्हान मुस्लीम समाजाला केले आहे. तसेच पंतप्रधान मोदी मुस्लीम विरोधी असल्याचं तो म्हणाला आहे. तुम्ही भारतात एक वेगळा देश उर्दिस्ताव बनवा. राम मंदिराचे पडसाद जगभर पाहायला मिळतील, असं तो म्हणाला आहे. पन्नूने अमृतसर ते अयोध्यापर्यंत सर्व एअरपोर्ट बंद करण्याची धमकी दिली आहे.