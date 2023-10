Israel-Palestine: अखेर गाझा पट्टीत मानवतावादी मदत पोहोचली; नागरिकांचे जीवन होणार थोडे सुसह्य

तेल अवीव- तब्बल दोन आठवड्यांच्या प्रतिक्षेनंतर गाझा पट्टीमध्ये मदत पोहोचली आहे. अनेक दिवसांपासून मदत घेऊन गेलेले ट्रक गाझा पट्टीच्या राफाह सीमेवर अडकून पडले होते. अखेर आज ट्रकने राफाह सीमा पार करुन गाझामध्ये मदत पोहोचवली आहे. त्यामुळे युद्धामध्ये होरपळणाऱ्या गाझातील नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. एएनआयने यासंदर्भातील माहिती दिली आहे.

गाझातील नागरिकांना मदत मिळावी यासाठी जागतिक पातळीवरुन प्रयत्न केले जात होते. इस्राइलने गाझामध्ये मदत पोहोचवण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी जोर धरु लागली होती. अखेर जागतिक नेत्यांच्या मध्यस्थीला यश आलं आहे. गाझातील परिस्थिती गंभीर बनली होती. त्यामुळे या मदतीमुळे त्यांचे जीवन थोडे सुसह्य होण्याची शक्यता आहे. (humanitarian assistance crossed the Rafah border into Gaza to address the growing humanitarian crisis)

अमेरिकेचे राज्य सचिव अँटोनी ब्लिंकन यांनी 'एक्स'वरुन यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. ते म्हणाले की, अत्यंत आवश्यक अशी मदत घेऊन ट्रक राफाह सीमेतून गाझामध्ये गेला आहे. गाझामध्ये मानवतावादी संकट उभे ठाकले असताना ही मदत आवश्यक होती. आम्ही इजिप्त आणि इस्राइलमधील आमच्या सहकाऱ्यांचे आभार मानतो. त्यांनी या जीव वाचवणाऱ्या मदतीला पोहोचण्यास मदत केली.

एएनआयने एक व्हिडिओ जारी केला आहे. यामध्ये संयुक्त राष्ट्राचे ट्रक (पांढरा ध्वज असलेले) इजिप्तमधून गाझाच्या दक्षिण भागात प्रवेश करत आहे. संयुक्त राष्ट्राकडून मिळालेल्या या मदतीमुळे हजारो लोकांना फायदा होणार आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून गाझातील नागरिकांचे अन्न-पाणी, औषध पुरवठा, वीज बंद करण्यात आली होती.

हमासच्या अतिरेक्यानी केलेल्या हल्यामुळे युद्धाला तोंड फुटले. इस्राइलने सुरु केलेल्या प्रतिहल्ल्यात सर्वत्र विध्वंस सुरु झालाय. गाझा पट्टीतील लाखो नागरिकांना स्थलांतर करावे लागले आहे. घर सोडून गेलेल्या नागरिकांसमोर अन्न-पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. (Latest Marathi News)