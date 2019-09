मृत्यूनंतरही वर्षभर शरीराची हालचाल!

कॅर्न्स : मानवी शरीर हे मृत्यूनंतरदेखील पुढील वर्षभर हालचाल करते, असा दावा एका ऑस्ट्रेलियन शास्त्रज्ञ ऍलिसन विल्सन यांनी केला आहे. त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह 17 महिने मृत शरीराच्या केलेल्या अभ्यासानंतर हा निष्कर्ष मांडला आहे. मनुष्याच्या मृत्यूनंतर मानवी शरीर हे आहे त्याच स्थितीत कायम राहते, असे पूर्वीपासून मानले जाते, मात्र या मान्यतेला ऑस्ट्रेलियन शास्त्रज्ञांनी खोटे ठरवत एक नवीन निष्कर्ष मांडला आहे. ज्यानुसार मृत्यूनंतरदेखील पुढील वर्षभर मृत शरीराची हालचाल होत असते. उदाहरणार्थ जर मृत्यूच्या वेळी हात हा शरीराजवळ असेल, तर काही महिन्यांनी तोच हात शरीरापासून लांब गेलेला असे. असे या अभ्यासात समोर आले असून, याचे कारण मृत्यूनंतर शरीराची होणारी झीज आहे. दरम्यान, या संशोधनासाठी विल्सन या दर महिन्याला कॅर्न्स वरून सिडनीला जात होत्या. तेथील एका शवागृहात ठेवण्यात आलेल्या 70 मृत शरीरांचा अभ्यास करून त्यांनी हा निष्कर्ष मांडला आहे. यासाठी विल्सन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मृत शरीरे ठेवण्यात आलेल्या खोलीत काही कॅमेरे ठेवून संपूर्ण परिस्थितीचा अभ्यास केला. त्यातूनच त्यांच्या समोर ही संबंधित माहिती आली.



