युवती म्हणाली, माझे 'नेकेड' फोटो पाहा पण पैसे द्या...

न्यूयॉर्क : एका युवतीने सोशल मीडियावरून अनेकांना नग्न अवस्थेतील फोटो पाठवून तब्बल पाच कोटी रुपये कमावले. पण, कमावलेल्या पैशांचा तिने विधायक वापर केल्यामुळे सोशल मीडियावर ती चर्चेत आली आहे. केलन वार्ड (वय 20) असे युवतीचे नाव असून, ती मॉडेलिंगचे काम करते.

ऑस्ट्रेलियातील जंगलात भीषण आग लाली असून, 50 कोटींहून अधिक प्राण्यांचा जीव गेला आहे. ऑस्ट्रेलियातील जीवन पुर्वपदावर येण्यासाठी जगभरातून मदतीचा हात पुढे केला जात आहे. अमेरिकेत मॉडेल म्हणून काम करत असलेल्या केलन हिने मदत करण्याचे ठरवले. तिने नग्न अवस्थेतील फोटो नेटिझन्सना पाठवून 5 कोटी कमवले. ऑस्ट्रेलियातील परिस्थिती सुधारण्यासाठी ही मदत म्हणून केली आहे, अशी माहिती एका युवकाने ट्विटरवरून दिली.

I’m sending nudes to every person who donates atleast $10 to any one of these fundraisers for the wildfires in Australia. Every $10 you donate = one nude picture from me to your DM. You must send me confirmation that you donated.

Please RT #AustraliaOnFire #AustraliaFires pic.twitter.com/VIgzCUy6Wf

— THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 4, 2020