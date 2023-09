Pakistan: पाकिस्तानी जनता म्हणते जगावं कसं? पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत पुन्हा 26 रुपयांची वाढ

इस्लामाबाद- पाकिस्तानच्या जनतेचे जगणं अवघड होऊन बसलं आहे. देशात महागाई प्रचंड वाढत आहे. त्यात पाकिस्तानच्या काळजीवाहू सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये ऐतिहासिक वाढ केली आहे.देशात पेट्रोलच्या दरांमध्ये तब्बल २६ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.(Pakistan caretaker government announced another hike in the prices of petrol)

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्या आहेत. त्यामुळे देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती पाकिस्तान सरकारने दिली आहे. ही वाढ १६ सप्टेंबरपासून लागू होत आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तानच्या जनतेमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे.

सरकारने केलेल्या घोषणेनुसार, पेट्रोलच्या किंमती २६ रुपये २ पैशांनी वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे पेट्रोलची किंमत आता ३३१ रुपये ३८ पैसे इतकी झाली आहे. हाय स्पिड डिझेलच्या किंमतीमध्येही मोठी वाढ करण्यात आली आहे. डिझेलच्या किंमतीमध्ये १७ रुपये ३४ पैशांची वाढ करण्यात आलीये. त्यामुळे डिझेल आता ३२९ रुपये १८ पैशांना मिळत आहे.

डॉलरच्या तुलनेत पाकिस्तानातील चलनाची किंमत खूप घसरली आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमती वाढल्याने त्याचा परिणाम पाकिस्तानच्या पेट्रोलियम उत्पादनावर होत आहे. पाकिस्तान सरकारने याआधी किंमती वाढणार असल्याचे संकेत दिले होते. केरोसिनच्या किंमतीमध्ये १० रुपयांनी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती.

पाकिस्तानमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती पहिल्यांदा ३०० रुपयांच्या पुढे गेल्या आहेत. सरकारे याआधी दोन वेळा किंमतीमध्ये वाढ केलीये. ३१ ऑगस्ट रोजी केलेल्या घोषणेत काळजीवाहू सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीमध्ये तब्बल ३५ रुपयांनी वाढ निर्णय करण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकारच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तानी जनतेचे पार कंबरडे मोडले आहे. (Latest Marathi News)