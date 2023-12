पाकिस्तानमध्ये क्रूरतेचा कळस! चिमुकल्यांची हत्या करुन मांस खाल्ले, एकाला अटक

इस्लामाबाद- पाकिस्तानमधून एक धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. एका व्यक्तीने लहान मुलांची हत्या करुन त्यांचे मांस खाल्ल्याची घटना घडली आहे. पंजाब प्रांताच्या मुझ्झफरगढ येथील ही घटना असून एएनआयने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. सदर घटनेने एकच खळबळ उडाली आहे. (Islamabad Pakistan Police arrested a man for killing children and eating their flesh at Muzaffargarh in Punjab)

तीन लहान मुलांचे मुझ्झफरगढ;च्या खान गड भागातून अपहरण झाले होते. त्यातील दोन लहानग्यांची अमानुष हत्या करण्यात आली असून त्यांचे मांस खाण्यात आले आहे. सात वर्षीय अली हसन पोलिसांना मिळाला आहे. त्याने पोलिसांना यासंदर्भातील माहिती दिली.