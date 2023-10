बिजिंग- इस्राइल आणि हमासमधील युद्धाला तोंड फुटलं आहे. गेल्या आठ दिवसांपासून संघर्षाचा भडका उडाला आहे. सुरुवातीला हमासच्या अतिरेक्यांना हल्ला केला. त्यानंतर इस्राइलने प्रतिहल्ल्यात गाझा पट्टीत अक्षरश: विध्वंस सुरु केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर चीनकडून रविवारी प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे.

इस्राइलची गाझा पट्टीमधील कारवाई आत्मसंरक्षणाच्या पलिकडे गेली आहे. इस्राइल सरकारने आता गाझा पट्टीतील नागरिकांना देत असलेली शिक्षा थांबवायला हवी, असं चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी म्हणाले आहेत. एनडीटीव्हीने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. (Israel actions in Gaza gone beyond self defence Chinese Foreign Minister)

चीनने संघर्ष सुरु झाल्यापासून ठामपणे घेतलेली ही पहिलीच भूमिका आहे. इस्राइलने आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि संयुक्त राष्ट्राचं ऐकायला हवं. गाझामधील लोकांवरील अत्याचार थांबवायला हवेत, असं चीनने म्हटलं आहे.

गाझामध्ये सध्या विध्वंस सुरु आहे. उत्तर भागातील १० लाखांपेक्षा जास्त लोकांना दक्षिणेकडे स्थलांतर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. इस्राइलने २४ तासांत उत्तर भाग रिकामा करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. दुसरीकडे, हमासने इस्राइलच्या धमक्यांना न घाबरण्याचे आवाहन केले आहे.

चीनने असंही म्हटलंय की, दोन्ही पक्षांनी परिस्थिती बिघडेल असं कोणतंही पाऊल उचलू नये. परिस्थिती पूर्वपदावर येईल यासाठी चर्चा सुरु करावी. चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग वी यांनी अमेरिकेचे सुरक्षा सचिव अँटोनी ब्लिंकन यांच्याशी संवाद साधला होता. अमेरिका या संघर्षात महत्त्वाची जबाबदारी निभावू शकतो. त्यामुळे अमेरिकेने यासाठी प्रयत्न करावेत, असं ते म्हणाले होते.

इस्राइल आणि हमास संघर्षाने भीषण रुप धारण केले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, इस्राइलकडील १२०० पेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू झालाय. तर गाझापट्टीतील २२०० पेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. अनेक जण जखमी झाले आहेत. संघर्ष सुरुच असल्याने यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. (Latest Marathi News)