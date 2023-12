इस्राइल-अमेरिकेच्या एका चुकीमुळे हमासला मिळालं युद्धाचं बळ! रिपोर्टमधून मोठा खुलासा

नवी दिल्ली- इस्राइल आणि हमासमध्ये भीषण संघर्ष सुरु आहे. ७ ऑक्टोंबरला हमासने इस्राइलवर पहिला वार केला. त्यानंतर युद्धाला तोंड फुटले. इस्राइलने हमासला संपवण्याची शपथ घेतली. आता दोन महिने होऊन देखील युद्ध थांबलेलं नाही. हमासने देखील शस्त्र टाकलेले नाहीत. याप्रकरणी एक महत्त्वाची माहिती न्यूयॉर्क टाईम्सच्या रिपोर्टमध्ये देण्यात आली आहे. (israel amercia Found the Hamas has Money before 7 october attack Nobody Turned It Off)

हमास अतिरेकी संघटनेकडे मोठ्या प्रमाणात पैसा आहे. याचा वापर करुन हमास इस्राइल विरोधातील युद्ध सुरुच ठेवत आहे. विशेष म्हणजे रिपोर्टमध्ये दावा करण्यात आलाय की, इस्राइलच्या अधिकाऱ्यांना याची पुरेपुर माहिती होती. ७ ऑक्टोबरच्या आधी हमासकडे मोठ्या प्रमाणात पैसा असून त्याचा शस्त्र खरेदीसाठी वापर केला जात असल्याची कल्पना इस्राइला होती असा दावा रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे.