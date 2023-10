Israel Palestine Crisis: ...अन् आमची झोप उडाली! इस्राइलमधील प्रेग्नंट भारतीय महिलेनं सांगितला भयानक अनुभव

By

नवी दिल्ली : इस्राइल आणि पॅलेस्टाइनमधील हल्ला-प्रतिहल्ल्यात मोठी जीवितहानी आणि वित्तहानी झाली आहे. पण यातून बचावलेल्या एका भारतीय दाम्पत्यानं आपल्यावर ओढवलेल्या भयानक परिस्थिती कथन केली आहे. या दाम्पत्यापैकी महिला ही सहा महिन्यांची प्रेग्नंट असून तीनं आपल्यापतीसह एका बंकरमध्ये आश्रय घेतला आहे. (Israel Palestine Crisis terrible experience of a pregnant woman and stuck in Israel)

भारतीय गर्भवतीनं शेअर केला अनुभव

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, गेल्या आठवड्यात पॅलेस्टिनी सशस्त्र गट हमासनं इस्राइलवर अचानक हल्ला केला. यानंतर भडकलेल्या वाढत्या हिंसाचाराच्या दरम्यानचा त्रासदायक अनुभव इस्राइलमध्ये अडकलेल्या 32 वर्षीय आयआयटीयन मोहित रंधवा आणि त्यांच्या गर्भवती पत्नीनं शेअर केला आहे. (Latest Marathi News)

हे दाम्पत्य सध्या गाझा पट्टीपासून सुमारे 74 किमी अंतरावर दक्षिण इस्रायलच्या Sde Boker मध्ये एका बंकरमध्ये लपले असल्याची माहिती आहे.

जागा रिकामी करायला सांगितलं

मोहित रंधावा म्हणतात, "मोहित रंधावा आणि जयदीप कौर यांचं सन 2020 मध्ये लग्न झालं आणि ते इस्राइलला कामानिमित्त शिफ्ट झाले. 7 ऑक्टोबर रोजी, सकाळी 6.30 च्या सुमारास कर्कश आवाजानं आमची झोपमोड झाली. काही वेळातच आम्हाला आमची राहण्याची जागा रिकामी करून विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये (झकरबर्ग इन्स्टिट्यूट फॉर वॉटर रिसर्च) आश्रय घेण्यास सांगितलं. (Marathi Tajya Batmya)

भारतात प्रसुतीसाठी येणार होते पण..

रंधवा यांची सहा महिन्यांची प्रेग्नंट पत्नी जयदीप कौर यांनी सांगितलं की, "आम्हाला सुरक्षित ठिकाणी हालवताना आम्ही सोबत केवळ काही स्नॅक्स आणि अगदी कमी सामान घेऊ शकलो. नंतर, आम्हाला कळलं की बाहेर बॉम्ब आणि रॉकेटचा वर्षाव होत आहे त्यामुळं आम्हाला जड काँक्रीटच्या अभेद्य अशा सुरक्षित बंकरमध्ये ठेवले, आम्ही एकूण 50 जण होतो.

कौर या 12 ऑक्टोबर रोजी उत्तर प्रदेशच्या अमरोहा इथं आपल्या पालकांच्या घरी बाळाच्या प्रसूतीसाठी जाणार होत्या. परंतु हल्ल्यामुळं आमचं सर्व नियोजन बिघडलं आहे, पण आता पुढे काय होतंय ते पाहूयात"

बंकरमध्ये राहिले

"सुदैवाने, आमच्याकडं बंकरमध्ये वायफाय होतं त्यामुळं आम्ही भयंकर हल्ल्यांचे व्हिडिओ आणि बातम्या पाहू शकलो. माझ्या पतीनं माझा फोन काढून घेतला आणि नंतर मला फक्त वेब सीरिज पाहण्याची परवानगी दिली.

आम्ही प्रार्थना करतो आहोत की सर्वकाही सामान्य होईल आणि आम्हाला लवकरच भारतात आमच्या कुटुंबाला भेटाता येईल. आम्ही त्यांच्याशी फोन किंवा व्हॉट्सअ‍ॅपवर बोलू शकत नाही, सध्या फेसटाइम हा एकमेव पर्याय आमच्याकडं उपलब्ध आहे"

सर्व भारतीय सुरक्षित

सरकारी सूत्रांनी टाईम्स नाऊला दिलेल्या माहितीनुसार, इस्राइलमधील सर्व भारतीय नागरिक सुरक्षित आहेत आणि ते भारतीय मिशनच्या संपर्कात आहेत. इस्राइल आणि पॅलेस्टाईनमधील भारतीय दुतावासांनी भारतीय नागरिकांना सतर्क राहण्याचा आणि गरज पडल्यास त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा इशारा दिला आहे.

भारतीय वंशाचे ८५,००० ज्यू नागरिक

इस्राइलमध्ये राहणाऱ्या 18,000 भारतीय नागरिकांपैकी 900 विद्यार्थी आहेत. याव्यतिरिक्त, इस्रायलमध्ये सुमारे 85,000 भारतीय वंशाचे ज्यू नागरिक आहेत. सन 1950 आणि सन 1960 च्या दशकात मोठ्या संख्येने ज्यू भारतातून इस्राइलमध्ये स्थलांतरित झाले, परंतु अलिकडच्या वर्षांत, मिझोराम आणि मणिपूरमधून ज्यू लोकांच्या स्थलांतरात वाढ झाली आहे.