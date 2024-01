Japan Moon Mission: जपानच्या मून स्नायपरनं रचला इतिहास; चंद्रावर उतरणारा ठरला पाचवा देश

टोकियो : जपानच्या मून मिशन अंतर्गत चंद्राकडं झेपावलेलं मून स्नायपर यानानं अखेर चंद्रावर पाऊल ठेवलं आहे. जपानसाठी ही ऐतिहासिक कामगिरी ठरली असून यामुळं चंद्रावर पाऊल ठेवणारा जपान हा जगातील पाचवा देश ठरला आहे. जपानची स्पेस एजन्सी JAXAनं हे यानं प्रक्षेपित केलं होतं. पिन पॉईंट तंत्रज्ञानाद्वारे जपाननं ही मोहिम फत्ते केली आहे. (Japan moon mission history made by moon sniper Japan became fifth country to land on moon)