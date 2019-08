काश्मीर वाचविणे यालाच आमचे सर्वोच्च प्राधान्य : इम्रान खान

इस्लामाबाद : काश्मीर वाचविणे यालाच आमचे सर्वोच्च प्राधान्य, असे पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी सांगितले. पाकिस्तानच्या कॅबिनेट बैठकीत या मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली असून, पुढील महिन्यात होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वसाधारण सभेत हा मुद्दा उपस्थित केला जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र नोदी यांच्या सरकारने जम्मू-काश्मीरातील कलम 370 रद्द केले. त्यानंतर पाकिस्तानकडून संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर इम्रान खान यांनी युद्धास तयार असल्याचे वक्तव्यही यापूर्वी केले होते. त्यानंतर आता इम्रान खान यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. याबाबत पाकिस्तानचे पंतप्रधानांचे विशेष सहाय्यक फिरदोस अशिक अस्वान यांनी सांगितले, की इम्रान खान यांनी कॅबिनेट बैठकीदरम्यान काश्मीर वाचविणे यालाच आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे, असे वक्तव्य केले आहे.

Web Title: Kashmir First Line of Defense for Pakistan says Imran Khan