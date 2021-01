VIDEO : 'अल्लाहू अकबर' म्हणत सामान सोडून पळू लागला; एअरपोर्ट केलं रिकामं

फ्रँकफर्ट : जर्मनीच्या प्रसिद्ध फ्रँकफर्ट एअरपोर्टवर एक विचित्र घटना घडल्याची बातमी समोर आलीय. एका व्यक्तीने अल्लाहू अकबरचा नारा देत प्रवाशांना मारण्याची धमकी दिल्यानंतर उपस्थित प्रवाशांची घाबरगुंडी उडाली. खरंतर चेहऱ्यावर मास्क न लावल्याबद्दल जेंव्हा पोलिसांनी एका व्यक्तीला थांबवून चौकशी करण्याचा प्रयत्न केला तेंव्हा त्या व्यक्तीने अल्लाहू अकबरची घोषणा दिली. त्यानंतर पोलिसांनी त्याला पकडण्यासाठी धाव घेतल्यानंतर तो व्यक्ती आपले सामान सोडून पळून जाऊ लागला. यानंतर पोलिसांनी या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर एअरपोर्ट काही काळासाठी सील केले. पोलिसांनी लागलीच बंदुकीचा धाक दाखवत या व्यक्तीला अटक देखील केली आहे.

Frankfurt airport in Germany has been evacuated with police officers seen yelling and pointing their guns at a person pic.twitter.com/yzwG8TJydO