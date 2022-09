King Charles : किंग चार्ल्स लंडनमध्ये पोहोचले; शनिवारी होणार सम्राटपदी विराजमान

लंडन : ब्रिटनची महाराणी एलिजाबेथ द्वितीय यांच्या निधनानंतर त्यांचे ज्येष्ठ पुत्र प्रिन्स चार्ल्स ब्रिटनचे नवे सम्राट होणार आहेत. दरम्यान, प्रिन्स चार्ल्स हे लंडनमध्ये दाखल झाले असून शनिवारी त्यांची अधिकृतरित्या महाराजा म्हणून नियुक्ती होणार आहे. त्याचबरोबर पत्नी कॅमिला यांच्या डोक्यावरही कोहिनूर हिरा जडलेल्या मुकूट परिधान केला जाणार आहे. (King Charles will be officially proclaimed as Britain new monarch on Saturday 10th September)

शनिवारी १० सप्टेंबर रोजी सेंट जेम्स पॅलेस येथे अॅक्सेसेशन कौन्सिलच्या बैठकीत किंग चार्ल्स यांची अधिकृतपणे ब्रिटनचे नवीन सम्राट म्हणून घोषणा केली जाईल. महाराणी एलिझाबेथ द्वितीय यांच्या निधनामुळं संपूर्ण ब्रिटन सध्या शोक सागरात बुडाला आहे. ब्रिटनमध्ये आजपासून १० दिवसांसाठी राजकीय शोक पाळला जाणार आहे. त्याचबरोबर भारतानं देखील ११ सप्टेंबर रोजी एक दिवसाचा दुखवटा जाहीर केला आहे.

दरम्यान, लंडनमध्ये पोहोचल्यानंतर किंग चार्ल्स पहिल्यांदा ब्रिटनच्या जनतेला संबोधित करणार आहेत. महाराणी एलिझाबेथ द्वितीय यांच्या निधनावर त्याचं भाषण आधारित असेल. ब्रिटनच्या इतिहासात सर्वाधिक काळ महाराणीपद भूषणवलेल्या एलिझाबेथ द्वितीय यांना नागरिकांनी त्यांच्या बाल्मोरल पॅलेसबाहेर फुलांचे गुच्छ ठेवत श्रद्धांजली अर्पण केली.