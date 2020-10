Lockdown in France : पुन्हा लॉकडाउनचा निर्णय; 700 किमीपर्यंत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा!

पॅरिस : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर फ्रान्ससह युरोपातील अन्य काही देशात पुन्हा एकदा लॉकडाउनची नामुष्की ओढावली आहे. फ्रान्सने लॉकडाउची घोषणा देखील केली. यामुळे पॅरिसमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाल्याचे पाहायला मिळाले. याठिकाणी वाहनांच्या जवळपास 730 किलोमीटर (454 मैल) लांबच्या लांब रांगा लागल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. नव्याने लागू होणाऱ्या लॉकडाउनमुळे शहरात येणाऱ्या आणि शहरातून बाहेर जाणाऱ्या तसेच शहरात येणाऱ्या लोकांमुळे मोठी वाहतूक कोंडी झाल्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.

Incredible traffic jam in Paris as people try to leave the city before 9 pm curfew and before confinement begins at midnight. Traffic is barely moving in every direction as far as the eye can see. Lots of honking and frustrated drivers. pic.twitter.com/6Zn2HCxuPl