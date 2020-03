मला डेटला घेऊन जायचं असेल तर हे कर...

कॅलिफोर्निया : मी एका मुलाला मजेत म्हटले होते की जर मला डेटला घेऊन जायचे असेल तर मला एक कव्हर लेटर पाठव आणि त्याने खरंच रिझ्युम पाठवला आहे. संबंधित लेटर सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

तिने आजोबांना केला स्पर्श अन् तिथेच फसले...

जेम्स हा कॅलिफोर्नियात सॅन दिएगो विद्यापीठात शिक्षण घेत असून, त्याचा बायोडाटा व्हायरल होऊ लागल्यापासून चर्चेत आला आहे. जेम्सला एक मुलगी आवडत असून, तिला डेटला घेऊन जाण्याची त्याची इच्छा होती. त्यासाठी त्याने चक्क बायोडाटाचा वापर केला आहे. या बायोडाटामध्ये जेम्सने स्वत:बद्दलची माहिती दिली आहे. यामध्ये आपण खुपच मजेशीर असल्याचे म्हटले असून आईचा लाडका असल्याचे लिहीले आहे. विशेष म्हणजे त्याने यापूर्वी डेट केलेल्या दोन मुलींचा संदर्भ दिला आहे.

told a guy if he rly wanted to take me out on a date then he should send me a cover letter (jokingly ofc) but he actually sent me a resume??? pic.twitter.com/qjNnVImiyx

— kristii (@kristiitat) February 25, 2020